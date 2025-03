Queste cuffie CMF by Nothing a meno di 25 euro su Amazon sono imperdibili

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon sta proponendo in sconto le cuffie CMF By Nothing Buds a un ottimo prezzo, il più basso mai proposto dallo store. A meno di 25 euro sono uno dei prodotti più interessanti disponibili in offerta su Amazon in questi giorni, da tenere in considerazione se state cercando un paio di cuffie true wireless economiche dal buon rapporto fra qualità e prezzo.

Le cuffie CMF by Nothing Buds non sono mai costate così poco su Amazon

Si tratta di un paio di cuffie true wireless economiche presentate poco più di un anno fa, cuffie di tipo in-ear e con driver da 12,4 mm. Le CMF By Nothing Buds sono dotate di un sistema di cancellazione del rumore attivo con riduzione fino a 42 dB e modalità trasparenza, sono resistenti agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificate IP54) e dotate della tecnologia Ultra Bass 2.0. Da segnalare anche la connettività Bluetooth 5.3 e connessione multipoint a due dispositivi, oltre al Google Fast Pair, e la buona autonomia promessa: 6 ore e mezza le cuffie, 35 ore e mezza di autonomia complessiva con l’ausilio della custodia di ricarica.

Come anticipato, grazie agli sconti della Festa delle Offerte di Primavera, è possibile comprare le CMF By Nothing Buds su Amazon nei colori Grigio Chiaro e Arancione a un ottimo prezzo: 24,99 euro invece di 39 euro, il prezzo più basso mai proposto da Amazon. C’è tempo fino alle ore 23:59 di lunedì 31 marzo per approfittarne, salvo eventuali esaurimenti delle scorte.