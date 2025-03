Scattata la mezzanotte di martedì 25 marzo 2025 è ufficialmente partita la nuova edizione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, occasione con cui il colosso dell’e-commerce propone in sconto migliaia di prodotti tech (e non solo).

Le offerte saranno attive fino alle 23:59 di lunedì 31 marzo 2025 e in questo articolo ci concentreremo sugli sconti più interessanti che coinvolgono prodotti dei segmenti di nostro interesse: informatica, wearable, smart TV, robot aspirapolvere e smart home.

Festa delle Offerte di Primavera – Informatica

Partiamo con la prima categoria di prodotti, quelli che provengono dal settore “Informatica”. In questa sede ci limiteremo a suggerirvi le offerte che noi riteniamo più valide su computer desktop, notebook e periferiche (mouse, tastiere, monitor) tra tutte quelle della Feste delle Offerte di Primavera Amazon.

Notebook sopra ai 1.000 euro

Notebook tra i 500 e i 1.000 euro

Notebook fino a 500 euro

Computer Desktop

Periferiche e componenti

Festa delle Offerte di Primavera – Wearable

Archiviata la categoria “Informatica”, passiamo ai dispositivi indossabili. Sono tantissimi i wearable in offerta su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera, tra smartwatch, smartband e cuffie. Anche in questo caso, quelli che riporteremo di seguito corrispondono solo a una minima parte di quelli effettivamente in offerta.

Smartwatch e smartband

Cuffie

Festa delle Offerte di Primavera – Smart TV

Con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon sono in offerta anche un buon numero di smart TV che cercano di soddisfare ogni esigenza: le proposte spaziano dalla fascia bassa alla fascia top, dai brand più conosciuti ai brand emergenti.

Smart TV oltre i 1.000 euro

Smart TV tra i 600 e i 1.000 euro

Smart TV tra i 300 e i 600 euro

Smart TV a meno di 300 euro

Festa delle Offerte di Primavera – Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Nel marasma dei prodotti in offerta con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon c’è spazio anche per tantissimi robot aspirapolvere e lavapavimenti, sempre più preziosi alleati nel mantenere ordinata e pulita casa.

Festa delle Offerte di Primavera – Smart Home

Ultima categoria di questa rassegna con le migliori offerte della Festa delle Offerte Amazon è la Smart Home: anche in questo caso troviamo tantissimi prodotti in sconto ed è bene andare a scorrere qualche proposta interessante.

Altre info utili sulla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Queste erano dunque le principali offerte tech della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che proseguirà fino al 31 marzo 2025. Sul nostro portale TuttoAndroid potete già trovare il contenuto dedicato alle migliori offerte sugli smartphone Android e tanti altri contenuti arriveranno già nelle prossime ore, anche qua su TuttoTech.

È importante tenere a mente che le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti tutte le tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link qui sotto. È importante tenere a mente che le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell'iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all'altro.

