In occasione dell’annuncio delle date della Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon ha anticipato anche alcune offerte, fra cui trova posto anche quella relativa ad Amazon Music Unlimited. Al posto del consueto mese di prova gratis, gli utenti anche non iscritti ad Amazon Prime possono beneficiare di ben 3 mesi d’uso gratuito. Si tratta di una promozione a tempo non accessibile a tutti, per i soliti motivi che accomunano offerte simili. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

Amazon regala 3 mesi di Music Unlimited: cosa sapere

L’offerta in questione è già disponibile e valida fino alle ore 17:00 del 16 aprile 2025, dunque molti giorni dopo il termine della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, a cui questa stessa iniziativa è tuttavia legata. Come anticipato, Amazon mette a disposizione dei clienti 3 mesi d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited, servizio di streaming musicale dell’azienda che offre accesso senza limiti a più di 100 milioni di brani e a tanti podcast senza pubblicità, disponibili on-demand e in qualità fino a Ultra HD (fino a 24 bit e 192 kHz), livello riservato ad oggi a circa 7 milioni di brani stando a quanto si legge sul sito relativo.

Come di consueto, si rivolge agli utenti che non hanno mai provato il servizio, cioè a chi si iscrive per la prima volta ad Amazon Music Unlimited e che non ha mai usufruito di periodi d’uso gratuiti relativi a questo servizio. Una volta concluso il periodo di prova gratuita in questione, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 10,99 euro al mese, rinnovo che è possibile tuttavia disattivare in qualsiasi momento, anche subito, per evitare di ritrovarsi addebiti in caso di dimenticanze.

Ciò detto, vi lasciamo al link relativo dal quale leggere i termini e le condizioni dell’offerta e per iscrivervi ad Amazon Music Unlimited usufruendo della prova gratuita di 3 mesi.

