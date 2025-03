Dopo mesi di indiscrezioni e attese, la prossima console della casa nipponica, Nintendo Switch 2, potrebbe finalmente avvicinarsi al debutto ufficiale. Un nuovo indizio arriva direttamente da Best Buy Canada, che sembrerebbe aver rivelato (forse inavvertitamente) la data di apertura dei preordini. Ma in occasione dell’odierno Nintendo Direct la società ha annunciato anche altre novità, come una nuova app per dispositivi mobili e un servizio che permette di prestare i giochi Switch.

Best Buy fissa una data per i preordini di Nintendo Switch 2

A sollevare l’attenzione degli appassionati è stato un aggiornamento sulla piattaforma di e-commerce di Best Buy Canada, che ha indicato il 2 aprile 2025 come possibile data di apertura dei preordini per la nuova console; non si tratta ovviamente di un annuncio ufficiale da parte di Nintendo, ma di un’informazione che potrebbe suggerire tempistiche più precise per l’arrivo della nuova generazione. È bene sottolineare come la pagina in questione sia stata rimossa in seguito.

Tuttavia, alcuni tra voi potrebbero aver riconosciuto quella che, ufficialmente, è la data indicata dalla società per l’evento Nintendo Direct: Nintendo Switch in programma il 2 aprile 2025 alle ore 15:00 italiane.

Negli ultimi tempi si sono rincorse voci su un possibile lancio entro i primi mesi del 2025 e questo aggiornamento, se confermato, potrebbe fornire un’ulteriore indicazione sulla strategia di Nintendo. Ad ogni modo, bisogna prendere queste informazioni con le dovute precauzioni, non è raro infatti che i rivenditori inseriscano date fittizie per i preordini, in attesa di conferme ufficiali ma, il fatto che l’informazione sia in seguito stata rimossa dal sito, potrebbe far ben sperare i numerosi fan.

Le informazioni sulla futura console sono ancora piuttosto frammentarie, ma alcuni dettagli sono emersi attraverso le indiscrezioni degli ultimi mesi: Nintendo Switch 2 dovrebbe mantenere la natura ibrida dell’attuale modello, con miglioramenti hardware significativi come un display più grande, forse OLED, per garantire un’esperienza visiva superiore.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la retrocompatibilità, secondo alcune voci infatti, Nintendo potrebbe permettere l’uso dei titoli della generazione attuale sulla nuova console, un elemento che potrebbe incentivare la transizione per i milioni di utenti che possiedono già una Switch.

Inoltre, sembra che i nuovi Joy-Con dovrebbero attaccarsi magneticamente alla console, introducendo funzionalità inedite simili a quelle di un mouse, mentre Nintendo starebbe organizzando eventi nazionali da aprile a maggio per permettere ai clienti di provare il sistema in anteprima.

Nintendo, come di consueto, non si è ancora sbilanciata con comunicati ufficiali, ma è probabile che a breve si faccia più chiarezza. Se il periodo dei preordini fissato da Best Buy fosse veritiero, il lancio ufficiale della console potrebbe avvenire a giugno 2025. Non ci resta che pazientare qualche giorno per saperne di più.

Nintendo lancia una nuova app di notizie

Se dunque quelle che abbiamo appena visto, alla luce soprattutto della rimozione della pagina, vanno considerate come le classiche indiscrezioni o fughe di notizie, Nintendo sembra aver deciso di dare un maggior peso alle notizie ufficiali.

In occasione dell’evento Nintendo Direct di oggi, la società ha svelato il lancio di una nuova applicazione, disponibile per Android e per iOS, chiamata Nintendo Today!, che la stessa azienda descrive così:

Questa app per dispositivi intelligenti è come un calendario giornaliero che offre una varietà di contenuti, tra cui le ultime notizie, video e fumetti sui tuoi giochi Nintendo preferiti e sui personaggi di franchise selezionati.

Ovviamente, in seguito all’evento Nintendo Direct: Nintendo Switch in programma il 2 aprile 2025, l’app offrirà aggiornamenti regolari sulla prossima console dell’azienda; qualora non voleste perdervi nulla in merito, correte a scaricare la nuova app Nintendo sul vostro smartphone.

Link per scaricare l’app Nintendo Today dal Google Play Store

Link per scaricare l’app Nintendo Today dall’App Store

Virtual Game Card consente di giocare ai titoli scaricati su diverse console

Visto che abbiamo menzionato l’evento Nintendo Direct di oggi, la nuova app dell’azienda non è l’unica novità degna di nota: la società ha infatti lanciato Virtual Game Card, un modo per rendere più comodo giocare e condividere i titoli scaricati.

Si tratta di un uovo sistema che permetterà alle famiglie di avviare un gioco su una console e trasferirlo su un’altra senza alcun problema, in pratica Nintendo permetterà agli utenti di prestarsi i giochi, ma con alcune limitazioni: è possibile scambiare un gioco solo a un massimo di otto persone sullo stesso Nintendo Family Account, i sistemi devono essere in grado di connettersi localmente tramite la stessa rete wireless, infine si potrà prestare solo un gioco alla volta e durerà due settimane.

Virtual Game card sarà disponibile a fine aprile e Nintendo ha già assicurato che sarà compatibile anche con la futura Switch 2.