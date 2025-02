Ad una ventina di giorni dall’annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2 e ad un mese circa dalle prime speculazioni secondo cui i Joy-Con potranno essere utilizzati in una sorta di modalità mouse — come peraltro mostrato dal video trailer della casa madre —, è direttamente il brevetto di Nintendo a fornirci dettagli su questa modalità di utilizzo tanto interessante quanto inedita per i controller della console portatile.

Nella fattispecie, la richiesta del brevetto internazionale alla World Intellectual Property Organization risale al mese di gennaio 2023, ma lo stesso è stato oggetto di pubblicazione soltanto nei giorni scorsi. Il brevetto è in lingua giapponese, tuttavia ad attirare l’attenzione sono soprattutto le illustrazioni, una delle quali reca anche una dicitura in inglese che descrive un sensore per “mouse operation” capace di rilevare “la luce riflessa da una superficie — fino ad 1 cm di distanza, secondo il brevetto — e le variazioni della luce stessa muovendosi sulla superficie rilevata”, in maniera non dissimile da un qualsiasi mouse ottico.

Il brevetto descrive il controller come un nuovo dispositivo di input che può essere utilizzato sia alla stregua di un mouse che in maniera diversa. Alcune illustrazioni mostrano la menzionata modalità mouse all’opera: il controller viene impugnato dall’utente dal lato esterno, mentre quello interno viene appoggiato su una superficie piatta, come può essere un tavolo. In tale configurazione (che secondo il brevetto dovrebbe risultare comoda ed ergonomica), lo stick analogico — orientato orizzontalmente — è a portata di pollice, mentre i tasti laterali sono comodamente accessibili con indice e medio e sfruttabili alla stregua dei tasti destro e sinistro di un comune mouse.

Questa nuova modalità di utilizzo dovrebbe portare maggiore versatilità: l’utente sarebbe libero di usare entrambi i Joy-Con contemporaneamente come mouse, ma anche di usarne uno come mouse e l’altro nella modalità classica.

Prima di lasciarvi alla visione delle immagini — per i più curiosi, ecco il link al brevetto —, è opportuno rammentare che le illustrazioni, per quanto vicine ai Joy-Con della Nintendo Switch 2 visti nel primo trailer ufficiale, potrebbero contenere delle imprecisioni (si pensi al nuovo sistema di sgancio migliorato). Infine, vi ricordiamo che l’appuntamento con l’evento Nintendo Direct: Nintendo Switch è per il prossimo 2 aprile.