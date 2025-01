Come più o meno tutta la console, anche i Joy-Con di Nintendo Switch 2 sono più grandi rispetto a prima. Oggi possiamo avere un’idea più chiara di come si sganciano dal corpo della console grazie a un piccolo dettaglio non incluso nel trailer di presentazione.

Un video sul sito Web di Nintendo Switch 2 mostra come il grilletto, o forse un pulsante, sul retro dei controller Joy-Con li scolleghi dalla console.

In pratica il pulsante sul retro dei Joy-Con posizionato appena sotto i grilletti ZR/ZL serve a sganciare i controller dalla console.

Ecco come rimuovere i Joy-Con di Nintendo Switch 2