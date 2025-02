Il mese scorso Nintendo ha presentato ufficialmente l’attesissima console Switch 2, ma un dubbio serpeggia tra i fan, ovvero se il colosso giapponese riuscirà a soddisfare la domanda.

Si parla di circa 20 milioni di unità Nintendo Switch 2 nel suo primo anno di disponibilità, ma il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha recentemente rilasciato una dichiarazione ufficiale su come l’azienda gestirà eventuali speculazioni.

Furukawa ha recentemente parlato della questione alla stampa giapponese, dichiarando che Nintendo è più che consapevole del problema dei bagarini e che quindi ha già iniziato a prepararsi per cercare di aggirarlo.

Nintendo farà il possibile per prevenire le speculazioni sulla Switch 2

Il presidente di Nintendo ha affermato che la società prenderà tutte le misure possibili in base all’esperienza che ha accumulato finora e aggiunge che sta lavorando per aumentare la produzione di console Switch 2 per soddisfare la domanda.

Si può pensare che 20 milioni di unità sono un numero importante, tuttavia sembra che nel primo anno siano arrivate circa 15 milioni di Nintendo Switch e averne una non è stato semplice per tutti.

Solo il tempo ci dirà quanto Nintendo sia effettivamente preparata per tutto questo, ma l’incubo delle speculazioni è comunque nell’aria a quanto pare.

Per ora Nintendo non ha condiviso specifiche tecniche in merito alla Switch 2, ma condividerà maggiori dettagli al “Nintendo Direct: Nintendo Switch” in programma il 2 aprile 2025.