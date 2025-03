Mancano ancora diversi mesi all’uscita di Nintendo Switch 2, la nuova console della compagnia di Kyoto che verrà presentata ufficialmente il prossimo 2 aprile. Nel frattempo, una certificazione avrebbe svelato alcune delle sue specifiche tecniche, suggerendo importanti novità nell’esperienza d’uso: scopriamole insieme nel dettaglio.

Nintendo Switch 2: supporto a NFC e Wi-Fi 6

Secondo quanto riportato dalla certificazione della Federal Communications Commission (FCC), Nintendo Switch 2 presenterà il supporto all’NFC, utilizzato fino ad oggi per il riconoscimento degli Amiibo all’interno dei titoli che li supportano. Nello specifico, il sensore RFID per la rilevazione di prossimità sarà posizionato in corrispondenza del Joy-con destro, esattamente come avvenuto su Nintendo Switch.

Oltre a questo, la nuova console di Nintendo supporterà la connettività Wi-Fi 6 con una larghezza di banda massima pari a 80 MHz, garantendo così un’elevata velocità in download e in upload rispetto alla console precedente, dotata di Wi-Fi 5.

Terminiamo infine con alcune informazioni relative alla connettività e al processo di ricarica: con Nintendo Switch 2 sarà infatti possibile ricaricare la console attraverso due soluzioni, rispettivamente l’uscita USB-C inferiore e una nuova uscita USB-C superiore.

Al momento non conosciamo una data d’uscita precisa per Nintendo Switch 2, che stando ai più recenti rumor potrebbe uscire nel corso dei mesi estivi, probabilmente a giugno. Chiaramente è bene specificare che si tratta come sempre di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.