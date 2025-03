Samsung ha annunciato la disponibilità italiana di tre nuovi monitor Samsung Odyssey, gamma destinata al mondo del gaming, e del nuovo Samsung ViewFinity S8 dedicato al mondo della produttività. Tre di queste quattro novità sono state svelate lo scorso gennaio al CES 2025 di Las Vegas. Prima di scoprire tutti i dettagli di questi nuovi monitor, riportiamo le parole di Hoon Chung, vicepresidente esecutivo della divisione Visual Display Business presso Samsung:

“In Samsung, ci impegniamo a offrire tecnologie di visualizzazione all’avanguardia per migliorare l’esperienza di gioco. I nuovi monitor Odyssey rappresentano un significativo passo avanti in termini di innovazione, qualità visiva e prestazioni, permettendo ai gamer di immergersi completamente”.

Samsung Odyssey 3D (G90XF)

Fiore all’occhiello della nuova gamma di monitor da gaming targata Samsung è il Samsung Odyssey 3D (G90XF), un monitor da 27 pollici che introduce una “innovativa esperienza di gioco 3D che non richiede occhiali dedicati“.

Esso dispone di una tecnologia di tracciamento oculare e di una lente lenticolare proprietaria che gli permettono di offrire immagini 3D in alta definizione, accessibili tramite l’app Reality Hub (richiede schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080 o superiore).

Il colosso sudcoreano sta collaborando con alcune software house per sfruttare al massimo la tecnologia 3D: i primi titoli attesi da questa collaborazione sono “The First Berseker: Khazan” di Nexon (uscirà il 28 marzo) e “Lies of P. Overture” di Neowiz (un DLC uscirà questa estate).

Tralasciando gli aspetti legati alla tecnologia 3D, Samsung Odyssey 3D offre prestazioni di fascia altissima: pannello 4K con refresh rate a 165 Hz e latenza pari a 1 ms GtG, supporto a AMD FreeSync e compatibilità con NVIDIA G-SYNC.

Sotto al monitor è presente un sistema di illuminazione che si sincronizza con i colori visualizzati a schermo, potenziando ulteriormente (e rendendo più realistica) l’esperienza 3D messa a disposizione degli utenti.

Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF)

Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) è un monitor da gaming OLED che arriva in due differenti versioni: il più piccolo, da 27 pollici, è il primo monitor Samsung 4K con densità di pixel pari a 166 ppi; entrambi, incluso quello da 32 pollici, offrono refresh rate a 240 Hz e tempo di risposta pari a 0,03 ms.

I pannelli integrati sono dei QD-OLED (Quantum Dot OLED) che garantiscono qualità visiva anche agli angoli di visuale più spinti, contrasto praticamente infinito (ciò è testimoniato dalla presenza della certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 400).

Samsung Odyssey OLED G8 integra un sistema di raffreddamento (Dynamic Cooling System) che integra una heat pipe “pulsante”: esso è in grado di dissipare il calore fino a cinque volte meglio rispetto a soluzioni più tradizionali; inoltre, permette di non sacrificare la luminosità (valore tipico a 250 nit) e di prevenire il burn-in (piaga dei display OLED).

Il monitor supporta AMD FreeSync Premium Pro ed è compatibile con NVIDIA G-SYNC: le carte in regola per configurarsi come soluzione di punta ci sono tutte. Al posteriore è presente il sistema Core Lightning+ che offre effetti di luce sincronizzati con il contenuto presente a schermo.

Samsung Odyssey G9 (G91F)

Samsung Odyssey G9 (G91F) è un gigantesco monitor curvo da gaming. Dotato di un pannello da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5120 x 1440 pixel) e curvatura 1000R.

Questo monitor è progettato per “avvolgere” il videogiocatore grazie a un pannello di altissima qualità che, tra le specifiche, annovera refresh rate a 144 Hz, tempo di risposta pari a 1 ms, supporto a AMD FreeSync Premium Pro, certificazioni VESA DisplayHDR600 e HDR10+.

Un monitor del genere può tornare utile anche a coloro che fanno uso sfrenato di più finestre affiancate e non solo: a tale scopo, Samsung ha implementato alcune funzionalità legate al multitasking.

Grazie alle modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture è possibile inoltre collegare al monitor due dispositivi in contemporanea: la funzionalità Auto Source Switch+ rileverà automaticamente i dispositivi collegati e li mostrerà a schermo appena vengono accesi.

Samsung ViewFinity S8 (S80UD)

Abbandoniamo la gamma Odyssey destinata al mondo del gaming per l’ultimo prodotto di cui Samsung ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano: questo risponde al nome di Samsung ViewFinity S8 (S80UD) ed è un monitor pensato per la produttività.

Dotato di un pannello da 37 pollici con risoluzione 4K (in 16:9), ViewFinity S8 è il monitor più grande mai realizzato dal colosso sudcoreano. Oltre a godere della certificazione HDR10 e a essere in grado di riprodurre accuratamente un miliardo di colori, questo monitor è progettato per garantire comfort ed efficienza, grazie anche ad accorgimenti per ridurre l’affaticamento visivo.

Samsung ViewFinity S8 (S80UD) è dotato di uno swtich KVM per la gestione di più dispositivi (tastiera, video e mouse) e integra una porta USB-C da 90W con supporto a Power Delivery.

Disponibilità dei nuovi monitor targati Samsung

Samsung fa sapere che i nuovi monitor Samsung Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 e Odyssey G9 saranno disponibili al pre-ordine in Italia a partire da lunedì 31 marzo 2025. Per quanto concerne Samsung ViewFinity S8 la disponibilità italiana è prevista più avanti, sempre nel corso del 2025.

Il produttore sudcoreano non ha purtroppo diffuso dettagli relativi ai prezzi di listino di questi monitor: immaginiamo che queste informazioni verranno rese note soltanto dopo l’apertura dei pre-ordini sul sito ufficiale di Samsung.

Delle novità mostrate al CES 2025 manca all’appello Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF), il primo monitor OLED QHD con frequenza di aggiornamento pari a 500 Hz. Non sappiamo se questo monitor, pensato per videogiocatori ancor più esigenti, verrà distribuito sul mercato italiano.