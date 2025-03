Samsung si trova al centro di una nuova controversia legata a un aggiornamento software difettoso, che sembra aver causato il malfunzionamento di alcune soundbar della gamma 2024; diversi utenti hanno segnalato che, dopo aver installato l’update, i dispositivi si sono completamente bloccati, diventando di fatto inutilizzabili. La problematica riguarda in particolare i modelli di punta HW-Q990D, HW-Q800D e HW-S801D, tra i più apprezzati per qualità audio e funzioni smart.

Un aggiornamento software compromette le soundbar di Samsung, l’azienda le ripara gratis

Stando alle testimonianze degli utenti colpiti dal problema, l’ultimo aggiornamento rilasciato dall’azienda coreana ha reso le soundbar non più accessibili, impedendo qualsiasi forma di interazione tramite i comandi fisici o l’app Samsung SmartThings; inoltre, anche il tentativo di ripristino alle impostazioni di fabbrica si è rivelato inefficace, costringendo gli utenti a rivolgersi all’assistenza ufficiale.

Samsung ha riconosciuto l’esistenza del problema, confermando che l’unico modo per risolverlo è tramite un intervento tecnico diretto: non si tratta quindi di un bug che può essere risolto con un ulteriore aggiornamento software, ma di un errore che richiede una riparazione fisica del dispositivo.

Per mitigare gli effetti di questo disguido, l’azienda ha deciso di offrire riparazioni gratuite a tutti i possessori delle soundbar affette dal problema, indipendentemente dallo stato della garanzia; chiunque abbia riscontrato il blocco del dispositivo dopo l’aggiornamento può dunque contattare l’assistenza clienti per avviare la procedura di riparazione.

Nel frattempo, qualora foste in possesso di uno dei dispositivi in questione ancora funzionante, è consigliabile disattivare gli aggiornamenti automatici del firmware, almeno fino a quando Samsung non avrà fornito indicazioni più precise sulla risoluzione definitiva del problema.

Incidenti di questo tipo non sono nuovi nel settore tecnologico, ma quando coinvolgono dispositivi premium come le soundbar Samsung di ultima generazione, il disappunto degli utenti è più che comprensibile; molti, a ragion veduta, si aspettano un livello di qualità e affidabilità superiore, soprattutto considerando il prezzo elevato di questi prodotti.

Resta ora da vedere come Samsung gestirà la situazione nelle prossime settimane, se da un lato il riconoscimento dell’errore e l’offerta di riparazione gratuita rappresentano un passo nella giusta direzione, dall’altro questa vicenda evidenzia quanto sia cruciale un rigoroso controllo qualità sugli aggiornamenti software prima della loro distribuzione su larga scala.