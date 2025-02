Nella giornata di oggi, martedì 4 febbraio, in occasione di Integrated Systems Europe 2025 (ISE), Samsung ha annunciato una nuova generazione di display professionali. Alcuni sono dotati di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, ce n’è uno da ben 115 pollici e anche un display E-Paper a basso consumo energetico disponibile in quattro formati. Eccone una panoramica.

I nuovi display professionali di Samsung, in breve

“Nel settore dei display professionali, è fondamentale rispondere alla crescente domanda di efficienza energetica e gestione semplificata dei dispositivi, senza sacrificare il desiderio del pubblico di vivere esperienze immersive. Le nostre ultime innovazioni, incluso il Samsung E-Paper a consumo energetico quasi nullo e le funzionalità AI avanzate offerte da tutti i modelli, dimostrano il nostro impegno nell’esplorare nuovi mercati e nel fornire soluzioni aziendali all’avanguardia a livello globale” ha commentato Hoon Chung, del Visual Display Business di Samsung, in occasione della presentazione di questi nuovi schermi.

Samsung E-Paper

Iniziamo da Samsung E-Paper (modello EMDX), uno schermo professionale che, combinando le tecnologie e-ink ed e-paper dei display a colori, dovrebbe garantire nel contempo sia dei bassi consumi energetici che un’elevata visibilità.

È disponibile in quattro formati: 13 pollici con risoluzione 1600 x 1200 pixel, 25 pollici con risoluzione 3200 x 1800 pixel, 32 pollici con risoluzione 2560 x 1440 pixel (QHD) e quella che Samsung definisce la “versione outdoor” da 75 pollici con risoluzione 5120 x 2880 pixel (5K).

Durante la visualizzazione di immagini statiche, il produttore sottolinea che Samsung E-Paper consuma 0,00 W, schermo che inoltre usa poca energia rispetto al Digital Signage standard nei cambi di immagine, ovvero quando viene utilizzato per la segnaletica digitale, come strumento di comunicazione di prossimità nei punti vendita o negli spazi pubblici, per esempio.

Per il resto, vale la pena sottolineare la presenza di una batteria ricaricabile da 5000 mAh, di due porte USB-C per il trasferimento di dati e la ricarica, di connettività Wi-Fi e Bluetooth oltre a 8 GB di memoria per l’archiviazione. C’è inoltre un’app per Android e iOS che permette di gestire Samsung E-Paper da remoto, utile ad esempio per programmare gli orari di accensione e spegnimento. Samsung VXT (Visual eXperience Transformation) ottimizza inoltre la resa dei contenuti visualizzati con algoritmi e una funzione di anteprima.

Smart Signage 115″

È decisamente meno efficiente di E-Paper, ma garantisce una qualità e una resa superiori Samsung Smart Signage 115″ (modello QHFX), uno schermo professionale dotato di un pannello QLED 4K in 16:9 con luminosità massima di 700 nit. È presente anche una variante leggermente più piccola, QPDX-5K, un display professionale da 105″ con fattore di forma di 21:9.

Smart Signage 115″ di un prodotto che l’azienda sudcoreana ha pensato per le sale riunioni e gli spazi in cui sono necessari dei display di grandi dimensioni in cui mostrare anche più finestre contemporaneamente, possibilità offerta dalla funzione multi-view che consente di suddividere lo schermo in quattro parti indipendenti. C’è inoltre Tizen OS 8.0 come sistema operativo, varie opzioni che agevolano le installazioni e il trasporto (una maniglia integrata e la compatibilità con lo standard VESA), e l’integrazione con Samsung VXT e SmartThings Pro, di cui sotto.

Le nuove funzioni AI di SmartThings Pro e il Display Interattivo

Come anticipato, per questi schermi professionali Samsung ha introdotto anche delle nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale che ritroviamo nella piattaforma SmartThings Pro per aziende. Fra queste c’è ad esempio Interactive View che trasforma le planimetrie in 2D in modelli 3D con l’AI, o i controlli avanzati di automazione che permettono di regolare alcune impostazioni (potenza, volume e luminosità) in base a determinate condizioni come gli orari di apertura del negozio, la presenza di persone nella stanza o l’illuminazione ambientale.

Samsung ha svelato inoltre il Display Interattivo 2025 (modello WAFX-P), un dispositivo pensato per le lezioni in classe dotato di varie funzioni AI come AI Summary per i riassunti delle lezioni o delle riunioni, Trascrizioni Live e Cerchia e Cerca con cui cercare immagini o tradurre dei testi facilmente e velocemente.

L’azienda non ha al momento comunicato informazioni riguardo ai prezzi e alla disponibilità di questi nuovi prodotti.