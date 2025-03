È passato un mese da quando Apple ha annunciato iPhone 16e, il nuovo iPhone “economico” che supporta Apple Intelligence, un dispositivo con cui il colosso di Cupertino ha pensionato la gamma iPhone SE, dismesso il tasto home con Touch ID e messo fuori rosa i display LCD dalla gamma iPhone e, soprattutto, ha portato al debutto il primo modem proprietario chiamato Apple C1.

iPhone 16e è ormai in vendita da tre settimane e gli esperti di diagnostica internet della società Ookla (i creatori di Speedtest.net), grazie ai dati raccolti dagli speedtest effettuati dai cosiddetti early adopters dello smartphone, hanno già provato a tirare le somme su come si comporti il primo modem dell’era post Qualcomm.

iPhone 16e ha portato al debutto il modem Apple C1

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, iPhone 16e è il primo iPhone della storia a essere dotato di un modem realizzato “in casa” da Apple, realtà che si è sempre affidata alle soluzioni Qualcomm per gli iPhone precedenti, inclusi gli iPhone 16.

Apple C1, questo il nome del primo modem del colosso di Cupertino, dovrebbe essere solo “il primo della specie”, dato che sembra che il C2 sia già in fase di test. In questo articolo, tuttavia, non vogliamo guardare al futuro ma concentrarci sul presente.

L’accoglienza riservata a Apple C1 non è stata proprio positiva ma, probabilmente, in questo aspetto ha giocato un ruolo fondamentale lo scetticismo verso la novità.

Come si comporta il modem Apple C1? Ookla snocciola i primi dati raccolti

La statunitense Ookla ha voluto vederci chiaro e ha messo a confronto i dati raccolti dagli speedtest che gli utenti hanno effettuato nei primi 12 giorni di marzo con iPhone 16e con i dati raccolti su iPhone 16.

Sono stati considerati gli speedtest effettuati con i tre principali operatori statunitensi (AT&T, Verizon e T-Mobile). Prima di passare all’analisi dei risultati, è bene ricordare che iPhone 16e non supporta il 5G su onde millimetriche (mmWave).

iPhone 16e tiene botta in download e riesce a fare meglio di iPhone 16 in alcuni scenari

Gli analisti hanno messo a confronto i dati del così chiamato 90° percentile superiore (gli speedtest che hanno registrato le prestazioni migliori), delle performance in media e del 10° percentile (gli speedtest che hanno registrato le prestazioni più basse).

In generale, il modem Apple C1 fa sì che iPhone 16e faccia meglio di iPhone 16 negli speedtest più “deludenti” ma anche nella media generale. Il modem Qualcomm garantisce a iPhone 16 prestazioni migliori in termini di velocità di download: ciò è in parte da attribuire alla presenza della tecnologia 5G mmWave.

In generale, iPhone 16e ha mostrato prestazioni in download variabili a seconda dell’operatore telefonico: è stato in grado di superare iPhone 16 negli speedtest su rete AT&T e su rete Verizon, ma si è comportato peggio di iPhone 16 su rete T-Mobile (che offre molto più 5G SA rispetto ai competitor).

Considerando solo gli speedtest “peggiori” (il 10° percentile) con tutti e tre gli operatori, emerge la differenza a favore di iPhone 16e e del suo modem Apple C1, con velocità raddoppiate in due casi su tre. Considerando solo gli speedtest “migliori” (il 90° percentile) con tutti e tre gli operatori, la situazione si ribalta: iPhone 16 va decisamente più forte.

In upload vince iPhone 16e su tutta la linea

Per quanto riguarda le velocità di download, abbiamo quindi visto che iPhone 16 e il suo modem Qualcomm raggiungono prestazioni migliori rispetto a iPhone 16e e Apple C1 ma cedono il passo nelle situazioni “peggiori”.

Per quanto concerne l’upload invece, sembra non esserci storia: al netto di un “quasi” pareggio su rete T-Mobile (iPhone 16e è comunque più avanti, seppur di poco), su rete AT&T e su rete Verizon il modem Apple C1 garantisce velocità di upload superiori rispetto a quelle concesse dal modem Qualcomm integrato in iPhone 16.

Cosa manca al modem Apple C1 per essere “perfetto”?

Dopo aver acquisito la divisione modem di Intel nel 2019, Apple ha iniziato a sviluppare il proprio modem e il progetto si è concretizzato proprio con Apple C1, il modem che ha debuttato su iPhone 16e.

Questo modem supporta il 5G (ma non quello a onde millimetriche, mmWave) e offre il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3; pur risultando più efficiente dal punto di vista energetico, a questo modem mancano alcuni dettagli per potere risultare “perfetto”.

Innanzitutto manca il supporto al Wi-Fi 7. Poi, manca il sopra-citato 5G mmWave. Inoltre, C1 supporta una minore aggregazione delle portanti. Il colosso di Cupertino ha ampio spazio di manovra per migliorare il proprio modem che, come anticipato, dovrebbe essere solo il primo di una lunga specie.