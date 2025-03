A pochi giorni dal via alla Festa delle Offerte di Primavera, nella giornata di oggi, giovedì 20 marzo, Amazon ha scontato ulteriormente Apple iPhone 16 nel taglio da 128 GB di memoria, ribasso che ne avvicina di molto il prezzo all’ultimo arrivato della gamma, l’entry level iPhone 16e. Li dividono ormai solo 50 euro, cifra che rende l’eventuale scelta pressoché obbligata, a vantaggio del primo, s’intende.

Apple iPhone 16 non è mai costato così poco su Amazon

Nonostante iPhone 16e sia l’ultimo arrivato tra gli smartphone di Apple, essendo il modello economico che sostituisce il vecchio iPhone SE, non riesce a competere per caratteristiche tecniche e completezza con iPhone 16, dispositivo superiore praticamente su tutti i fronti, come abbiamo visto un mese fa nel nostro confronto (sulla carta).

Di qui l’aggettivo “obbligata” accanto a scelta di cui sopra, specie adesso che è ancora presto per trovare sconti corposi su iPhone 16e, con viceversa iPhone 16 che è spesso in offerta a prezzi decisamente inferiori rispetto al listino. Come oggi, ad esempio, che su Amazon costa ben 200 euro in meno, sconto che rende quei 779 euro finali piuttosto vicini ai 729 euro di listino di iPhone 16e.

È il prezzo più basso mai proposto da Amazon per iPhone 16 nel taglio da 128 GB, cifra necessaria per acquistare il telefono in quattro colorazioni su cinque: bianco, azzurro, blu oltremare e rosa (il nero è esaurito nel momento in cui scriviamo). Considerando che, come al solito, le offerte di Amazon sono spesso soggette a variazioni, e visto pure che si tratta di uno sconto particolarmente rilevante, se dovesse servirvi non pensateci troppo.

Tralasciando Amazon, che spicca per le arcinote garanzie sugli acquisti, nei giorni scorsi era capitato di trovare Apple iPhone 16 a prezzi simili anche altrove. Ancora oggi è possibile comprarlo a cifre simili da altri negozi, come Comet ed eBay, dove costa anche un po’ meno.

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.