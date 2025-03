Torna la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: date e sconti già disponibili

Nella giornata di oggi Amazon ha annunciato l’arrivo della Festa delle Offerte di Primavera 2025, una settimana di sconti per tutti (non solo per i clienti Amazon Prime) che prenderà il via ufficialmente fra sette giorni e riguarderà come al solito un ampio catalogo di prodotti, sia tech che non. Ecco cosa aspettarci, e le informazioni da sapere sulle offerte già disponibili da oggi, martedì 18 marzo.

Amazon ha annunciato la Festa delle Offerte di Primavera 2025: cosa sapere

Come anticipato la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, inizierà fra sette giorni, ovvero martedì 25 marzo (alle ore 00:00) e terminerà alle ore 23:59 di lunedì 31 marzo. In questi giorni sullo store sarà possibile acquistare molti prodotti a prezzi ribassati proposti in offerta su Amazon in vario modo, reperibili sia tramite offerte personalizzate legate agli acquisti precedentemente effettuati sullo store dagli utenti, che tramite la consueta selezione di prodotti scontati per poche ore del canale delle “Offerte WOW!. In ogni caso, tutte le offerte saranno reperibili dalla pagina di Amazon dedicata alla Festa delle Offerte di Primavera 2025, sede dalla quale trovare le promozioni e tutti i prodotti in sconto.

Anche quest’anno Amazon ha giocato tuttavia d’anticipo proponendo alcune promozioni e sconti già disponibili da oggi, 18 marzo:

Ma questo è un assaggio, perché per tutte le altre offerte di Amazon bisognerà attendere la mezzanotte di martedì 25 marzo, giorno a partire dal quale inizierà ufficialmente la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, promozione che ricordiamo sarà disponibile fino alle 23:59 di lunedì 31 marzo.

La pagina web di Amazon con informazioni e sconti della Festa delle Offerte di Primavera 2025

