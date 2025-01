Nel 2021, con il rilascio dell’ultima versione disponibile del sistema operativo desktop proprietario Windows 11, Microsoft ha apportato diversi cambiamenti a quella che fino a quel momento era l’esperienza d’uso degli utenti con un computer; l’azienda per esempio ha cambiato radicalmente il menu Start e la barra delle applicazioni, non solo spostandole al centro dell’esperienza desktop, ma anche introducendo alcune nuove funzionalità.

Tra le novità introdotte non figurano solo cambiamenti estetici, le Impostazioni del sistema operativo per esempio sono diventate molto più complete e utili rispetto alle precedenti versioni di Windows, fornendo agli utenti tutta una serie di funzionalità a portata di mano. Nelle ultime ore, stando a quanto individuato dai colleghi di windowslatest, sembra che Microsoft stia testando un’ulteriore novità per le Impostazioni di Windows 11, nello specifico per quel che riguarda la sezione contenente le informazioni del sistema.

Le specifiche del PC saranno più chiare con Windows 11

Allo stato attuale, seguendo il percorso Impostazioni -> Sistema -> Informazioni sul Sistema in Windows 11, l’utente si trova davanti una schermata riepilogativa grazie alla quale può prendere visione di quelle che sono le specifiche hardware del proprio computer. Tuttavia sembra che la società abbia intenzione di apportare qualche modifica alla schermata in questione, rendendola più chiara e completa.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, Microsoft sta introducendo delle nuove schede nella parte superiore della schermata che forniscono un’indicazione delle specifiche chiave del PC, ovvero spazio di archiviazione, scheda grafica, RAM installata e processore.

Se la maggior parte delle informazioni è comunque reperibile poco sotto, nella sezione a cui siamo già abituati, le nuove schede oltre a rendere le informazioni più chiare forniscono un’indicazione anche per quel che riguarda la GPU, senza più costringere l’utente all’apertura di Gestione Attività per reperire le informazioni.

A quanto pare inoltre, Microsoft sta anche lavorando a una sezione FAQ per la pagina Sistema così da permettere agli utenti di capire meglio se il loro computer è in grado di sostenere alcuni tipi di operazioni in maniera efficiente. Su Windows 11 non è ancora disponibile ma dovrebbe trattarsi di qualcosa di simile a quanto implementato in una delle build di anteprima di Windows 10.

Come potete notare sono presenti domande come “In che modo avere meno di 4 GB di RAM influisce sulle prestazioni del mio PC?“, perché la macchina virtuale su cui gira la sessione è impostata per segnalare al sistema la presenza di 4 GB di RAM.

Una pagina FAQ simile dovrebbe essere implementata nel prossimo futuro anche in Windows 11, la descrizione di ogni domanda e risposta cambierà in base alle specifiche del PC.