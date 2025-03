Chi sta cercando un buon orologio sportivo con cui monitorare i propri allenamenti farebbe bene a tener conto di un’offerta niente male disponibile in queste ore. Amazon sta proponendo Garmin Forerunner 165 scontato di ben 70 euro rispetto al prezzo di listino, un ribasso significativo, soprattutto considerando che si tratta di uno sportwatch recente e relativamente economico (per essere un Garmin). Eccone una panoramica e tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

Garmin Forerunner 165 è scontato su Amazon

Nella gamma degli smartwatch Garmin per la corsa, Forerunner 165 è il più recente e si posiziona nella fascia medio-bassa, ovvero tra il più economico Forerunner 55 e il Forerunner 265. Non è tuttavia il più completo, perché inferiore sia a quest’ultimo che al più avanzato e costoso Forerunner 965, modello di punta della serie, da cui tuttavia ruba varie funzionalità e caratteristiche.

Fra le altre cose, Garmin Forerunner 165 ha infatti uno schermo AMOLED, un pannello touch da 1,2″ con risoluzione di 390 x 390 pixel, ha la funzione di pagamento contactless Garmin Pay, l’altimetro barometrico, la bussola, il termometro, il sensore della luce ambientale, le opzioni per rispondere ai messaggi (con smartphone Android connessi) e varie funzioni sportive come il Training Effect, le dinamiche di corsa, l’oscillazione e il rapporto verticale, il tempo di contatto con il suolo, la stima della potenza della corsa, la lunghezza del passo in tempo reale, le previsioni di gara e altro ancora.

Sono tutte funzionalità assenti nel modello più economico Garmin Forerunner 55, sportwatch più datato ma piuttosto gettonato fra i neofiti essendo un orologio economico che spesso si trova a prezzi piuttosto contenuti, molto più contenuti considerando il listino di Forerunner 165, ma decisamente meno ora che è acquistabile in offerta.

Su Amazon la versione standard (non Music) costa infatti 209,99 euro invece di 279,99 euro, cifra piuttosto interessante considerando il prodotto. Anche considerando i prezzi di Forerunner 265 (sono ancor più alti quelli di Forerunner 965), Forerunner 165 è un prodotto molto interessante, completo e moderno che vale la pena tenere in considerazione, soprattutto a questo prezzo. Qui trovate le differenze fra Forerunner 165 e Forerunner 265, mentre qui sotto il link per acquistarlo su Amazon in sconto.

