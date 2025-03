Nuki, azienda austriaca ormai molto nota nel settore delle serrature intelligenti retrofit, celebra il suo decennale con un annuncio che segna un’ulteriore evoluzione nel mondo della smart home: il lancio dei nuovi modelli Smart Lock Pro e Smart Lock Go. Questi dispositivi, che si aggiungono alla già ampia gamma di prodotti Nuki, mirano a semplificare ulteriormente l’installazione delle serrature elettroniche, rendendole un’alternativa sempre più accessibile ai sistemi tradizionali.

Nuki Smart Lock Pro

Tre mesi dopo il debutto della Smart Lock Ultra (qui la nostra recensione), Nuki presenta la quinta generazione della Smart Lock Pro, una serratura elettronica che, a differenza del modello Ultra, non richiede la sostituzione del cilindro; questa caratteristica rappresenta un vantaggio significativo per coloro che non desiderano, o non possono, apportare modifiche alla struttura della propria porta.

La nuova Nuki Smart Lock Pro, pur presentando dimensioni leggermente superiori rispetto alla Ultra, è stata progettata per adattarsi a una vasta gamma di chiavi; mantiene le elevate prestazioni del motore brushless, offrendo tre modalità di funzionamento: Insane (sblocco/bloccaggio in meno di 1,5 secondi), Standard (2 secondi) e Gentle (modalità silenziosa con doppia azione di bloccaggio).

Il design del dispositivo riprende gli elementi distintivi di Nuki, come il cerchio LED e la finitura in acciaio inossidabile, mentre l’alimentazione è garantita da una batteria al litio ricaricabile, con un’autonomia di diversi mesi e ricarica completa in sole due ore tramite connettore magnetico.

Nuki Smart Lock Go

Per chi invece è alla ricerca di una soluzione più accessibile, Nuki propone la Smart Lock Go, con un prezzo di 149 euro; questo modello entry-level, pur rinunciando ai materiali premium della versione Pro, integra le principali funzionalità delle generazioni precedenti e introduce il supporto al protocollo Matter via Thread, oltre alla connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Un sistema di migrazione dei dati semplifica la configurazione e il trasferimento delle impostazioni da un dispositivo Nuki esistente, inoltre è possibile attivare l’accesso remoto senza bridge tramite un acquisto aggiuntivo di 49 euro; la batteria alcalina inclusa può essere sostituita con il Power Pack ricaricabile, disponibile separatamente allo stesso prezzo.

La gamma dell’azienda

Con l’introduzione dei nuovi modelli, la gamma Nuki si articola in tre opzioni:

Smart Lock Go -> ideale per chi cerca una soluzione economica o per automatizzare l’accesso a case vacanza.

-> ideale per chi cerca una soluzione economica o per automatizzare l’accesso a case vacanza. Smart Lock Pro -> pensata per chi desidera prestazioni avanzate senza sostituire il cilindro.

-> pensata per chi desidera prestazioni avanzate senza sostituire il cilindro. Smart Lock Ultra -> il modello più compatto, con cilindro universale dedicato.

Attualmente i dispositivi dell’azienda, Smart Lock Go (149 euro), Smart Lock Pro (269 euro) e Smart Lock Ultra (349 euro) sono disponibili sul sito ufficiale di Nuki e presso i rivenditori autorizzati.

In un decennio, Nuki ha conquistato un ruolo di primo piano nel mercato delle serrature smart, con oltre 600.000 utenti in Europa; in occasione del suo anniversario, l’azienda ha annunciato una roadmap ambiziosa, con l’obiettivo di introdurre la funzione “tap to unlock” e di supportare lo standard Aliro per le chiavi digitali.

Jürgen Pansy, Chief Innovation Officer e co-fondatore della società, ha dichiarato:

Abbiamo in programma di lanciare un accessorio abilitato ad Aliro con supporto NFC compatibile con tutte le serrature intelligenti Matter di Nuki non appena lo standard sarà disponibile.

Con il lancio di Smart Lock Pro e Smart Lock Go, Nuki conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e accessibili per la smart home; a noi non resta che pazientare ancora un po’ per poter mettere le mani sulle prossime novità che Nuki ha in serbo per il futuro.