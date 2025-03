Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Shazam, l’ormai celebre servizio di riconoscimento musicale, introducendo significativi miglioramenti alla sincronizzazione con Spotify e Apple Music; questa novità punta a offrire un’esperienza più fluida per gli utenti che sfruttano l’integrazione con questi servizi di streaming, semplificando l’accesso ai brani identificati.

Sincronizzazione più affidabile e veloce grazie all’ultimo update di Shazam

Con la nuova versione 18.9, Shazam promette una sincronizzazione più rapida e precisa con le playlist personali su Spotify e Apple Music, risolvendo alcuni problemi che in passato potevano causare ritardi o mancati aggiornamenti delle liste.

Di seguito il changelog completo:

Abbiamo reso la sincronizzazione delle canzoni con Apple Music e Spotify migliore che mai! Shazam ora includerà le canzoni trovate tramite Riconoscimento musicale in Centro di controllo, Siri e Comandi rapidi nella tua playlist “Le mie tracce Shazam” in Apple Music o Spotify. Basta semplicemente attivare e disattivare “Sincronizza i tuoi brani” nelle impostazioni di Shazam per risincronizzare tutti i brani precedentemente scoperti dall’app Shazam. Potrebbe essere necessario riaprire Spotify per vedere la playlist aggiornata. Non dimenticare di tenere la tua cronologia Shazam al sicuro e sincronizzata tra i tuoi dispositivi. Per farlo, attiva la sincronizzazione iCloud nelle impostazioni Shazam.

Questi miglioramenti si inseriscono in un quadro più ampio di ottimizzazione del servizio da parte di Apple, che negli ultimi anni ha potenziato Shazam rendendolo un’estensione sempre più integrata del proprio ecosistema musicale. Oltre alla migliore sincronizzazione con i servizi di streaming, l’app continua a offrire un riconoscimento musicale istantaneo e funzionalità come la cronologia dei brani identificati, disponibili su tutti i dispositivi Apple e tramite il Centro di Controllo di iOS.

L’aggiornamento in questione è già disponibile su App Store per tutti gli utenti, grazie ad esso chi utilizza Shazam per scoprire nuova musica e arricchire le proprie playlist su Spotify o Apple Music potrà dunque beneficiare immediatamente di queste novità, migliorando la propria esperienza d’ascolto.