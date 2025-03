Presentato a Las Vegas in occasione del CES 2025, ASUS Zenbook A14 (UX3407) arriva oggi sul mercato italiano. È un portatile molto leggero (980 grammi) che monta i chip della serie Qualcomm Snapdragon X, dalle buone prestazioni (sulla carta) e dall’ottima autonomia. Eccone una panoramica.

Le caratteristiche chiave di ASUS Zenbook A14

ASUS Zenbook A14 (UX3407) è il PC Copilot+ più leggero sul mercato fra notebook da 14″, un dispositivo dotato dei processori della serie Snapdragon X di Qualcomm, nello specifico di Snapdragon X, X Plus e X Elite, tutti affiancati da GPU Adreno e da NPU Hexagon da 45 TOPS (massimi). A seguire le differenze fra le varie versioni delle tre diverse CPU:

Processore Snapdragon X X1 26 100 (30 MB Cache, fino a 2,97 GHz, 8 core, 8 thread)

Processore Snapdragon X Plus X1P 42 100 3,4 GHz (30 MB Cache, fino a 3,4GHz, 8 core, 8 thread)

Processore Snapdragon X Elite X1E 78 100 3,4 GHz (42 MB Cache, fino a 3,4 GHz, 12 core, 12 thread)

Per quanto riguarda le memorie, sono previsti opzioni da 16 e 32 GB di RAM LPDDR5X a 8533 MHz e SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 512 GB e 1 TB, memoria interna eventualmente espandibile sfruttando lo slot libero disponibile.

ASUS Zenbook A14 (UX3407) monta uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), rapporto d’aspetto di 16:10, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, luminosità massima di 600 nit e varie certificazioni, fra cui DisplayHDR True Black 600, TÜV Rheinland e SGS Eye Care Display.

Notevole, come anticipato, l’autonomia dichiarata da ASUS per questo notebook che, nonostante gli ingombri (pesa 980 grammi ed è spesso 1,59 cm; 31,07 e 21,39 cm la larghezza e la profondità, rispettivamente), monta una batteria da 70 Wh che dovrebbe garantire oltre 32 ore di riproduzione video (il produttore non ha specificato meglio il contesto d’uso). La ricarica è a 65 W tramite l’alimentatore presente in confezione.

Per il resto, ASUS Zenbook A14 può contare sul modem di Snapdragon X Elite compatibile con le reti Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 (Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per i modelli con Snapdragon X e X Plus) integra una videocamera Full HD con funzione IR per l’autenticazione tramite Windows Hello, monta una tastiera retroilluminata con corsa dei tasti di 1,3 mm, due altoparlanti con audio Dolby Atmos, un touchpad che supporta le smart gestures e un ampio ventaglio di porte: una USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 4.0 Gen 3 Type-C con supporto per display e alimentazione (velocità dati fino a 40 Gbps), una HDMI 2.1 TMDS e un ingresso Jack audio combo da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità di ASUS Zenbook A14

Come anticipato, ASUS Zenbook A14 (UX3407) arriva sul mercato italiano oggi, 6 marzo, in due colorazioni: Zabriskie Beige e Iceland Gray, quest’ultima in esclusiva per il modello più costoso con Snapdragon X Elite.

Costa 1099 euro, prezzo di partenza necessario per acquistare la configurazione più economica con Snapdragon X X1, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, prodotto che è disponibile sul sito web di MediaWorld, e che presto si potrà comprare altrove, probabilmente anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati.