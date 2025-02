Il browser sviluppato dal colosso di Redmond, Microsoft Edge, soffre da tempo della concorrenza di applicativi ben più apprezzati dalle masse, per quanto esistano diverse valide alternative in circolazione, Google Chrome è senza dubbio il browser più utilizzato a livello globale.

Microsoft è ovviamente consapevole di tutto ciò e, nel corso del tempo, ha messo in atto diverse strategie discutibili per spingere gli utenti ad utilizzare il proprio browser al posto di quello di Big G. Alcuni di voi per esempio potrebbero ricordare come, per un certo periodo, Edge proponesse agli utenti tutta una serie di messaggi per farli desistere dal download di un altro browser, o come più di recente il software abbia sottratto dati da altri browser senza il consenso dell’utente.

In seguito all’entrata in vigore del Digital Markets Act (o DMA) inoltre, l’azienda ha dovuto rinunciare a suggerire l’utilizzo del browser Edge sui PC Windows; tuttavia, Microsoft non sembra intenzionata a desistere e pare che abbia deciso di intraprendere una strada diversa per spingere gli utenti verso il proprio browser: rendere Edge più veloce.

Microsoft Edge mette il turbo, ma sono in arrivo altri miglioramenti

Con un post sul blog ufficiale Microsoft ha annunciato grandi cambiamenti per il browser proprietario Edge, a partire dalla versione 132 infatti il browser è notevolmente più veloce in molte aree rivolte all’utente: nello specifico sono state potenziate le prestazioni del software in 14 aree, che includono Download, Drop, Cronologia, la nuova scheda nella navigazione inPrivate, Preferiti e Browser Essentials, e molte altre.

Secondo la società gli utenti dovrebbero essere in grado di sperimentare un miglioramento delle prestazioni del 40% rispetto alle versioni precedenti di Edge, principalmente grazie alla migrazione a WebUI 2.0; la nuova architettura riduce le dimensioni dei bundle di codice, oltre a ridurre la quantità di codice JavaScript necessario per l’esecuzione per inizializzare varie interfacce.

Microsoft sembra dunque aver trovato un metodo migliore, e meno invasivo, per spingere gli utenti all’utilizzo del browser proprietario; oltre alle novità elencate, l’azienda si è impegnata a portare miglioramenti simili ad altre aree del browser, tra cui impostazioni, anteprima di stampa, lettura ad alta voce e altro ancora nel corso dei prossimi mesi.

Come detto, le novità sono disponibili a partire da Edge 132 e, considerando che l’ultima versione disponibile è la 133, chi tra voi utilizza il software in questione dovrebbe già beneficiare dei miglioramenti apportati.