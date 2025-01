Era stato annunciato da tempo, lanciato per gli utenti Beta e Preview di Microsoft Edge a novembre e testato per qualche ulteriore settimana. Ora, finalmente, è disponibile per tutti: parliamo di Game Assist, l’assistente di gioco presente in una nuova finestra in sovrapposizione nel browser, che ci guida nel superamento degli ostacoli più impervi nei nostri titoli preferiti per PC.

Esattamente come la soluzione sperimentata da Valve in overlay su Steam, Game Assist di Microsoft si presenta come un widget laterale e relativamente discreto che può individuare automaticamente i giochi a cui stiamo giocando e, di conseguenza, offrire utili suggerimenti e guide che ci eviteranno di rimanere arenati dinanzi a un ostacolo troppo arduo.

Usare la Game Bar è abbastanza semplice. Tutto ciò che bisogna fare è assicurarsi di avere aggiornato Microsoft Edge all’ultima versione stabile (Edge 132) e abilitare il browser di gioco aprendo Edge. Basterà poi cliccare sui tre puntini in alto a destra, andare su Impostazioni e poi digitare Game assist nella maschera di ricerca.

Scorrendo i risultati si vedrà la voce Assistenza di gioco (anteprima). A quel punto basterà cliccare Installa widget sulla destra. Al termine, la funzione Game Assist sarà disponibile nella Game Bar, apribile con la combinazione di tasti Windows + G.

Così facendo sarà possibile disporre di un vero e proprio assistente con cui interagire. Per esempio, se si è in difficoltà con un gioco si potrà certare un suggerimento. Oppure, considerato che parliamo di un assistente smart che è in grado di intercettare quel che stiamo facendo nel titolo, attendere che si avvii da solo nel momento in cui comprenderà che abbiamo bisogno di aiuto, mostrando suggerimenti e guide per i giochi supportati.

In tal proposito, ricordiamo che i titoli supportati sono:

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Fortnite

Hellblade II: Senua’s Saga

League of Legends

Minecraft

Overwatch 2

Roblox

Valorant

Dragon Age: The Veilguard

Indiana Jones and the Great Circle

Marvel Rivals

Metaphor: ReFantazio

T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chornobyl

Ricordiamo in tal proposito non tutte le funzionalità sono attualmente disponibili e che nelle prossime settimane l’azienda ha previsto miglioramenti e ampliamenti dei titoli supportati.