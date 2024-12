Nelle scorse settimane il team di Microsoft ha promesso che le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot+ sarebbero sbarcate entro la fine del 2024 anche sui PC animati da processori Intel e AMD e in queste ore la parola data è stata mantenuta.

Sebbene con un leggero ritardo rispetto a quelli che erano i programmi iniziali, Copilot+ porta finalmente tutte le funzionalità esistenti sui laptop con processori Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) e AMD Ryzen AI 300 HX (Strix Point), ossia dispositivi che sono stati lanciati sul mercato a partire dal luglio 2024.

Windows 11 Insider Preview espande la disponibilità di Copilot+

Microsoft ha avviato il rilascio di Windows 11 Insider Preview Build 26120.2510 (KB5048780) nel Dev Channel, mettendo a disposizione anche degli utenti con processori Intel e AMD il pacchetto di funzioni IA di Copilot+.

Tra le funzionalità su cui potranno fare affidamento gli utenti una delle più importanti è senza dubbio Recall, che consente di tornare a qualsiasi cosa sia stata fatta in passato e di cercare la cronologia delle proprie attività con un linguaggio naturale.

Ma ci sono anche altre interessanti funzioni, come nuovi filtri per Windows Studio Effects, Image Creator e Restyle Image (permettono agli utenti di creare nuove immagini o cambiare l’aspetto di quelle già esistenti, il tutto sfruttando le risorse disponibili sul computer), le didascalie con traduzione in tempo reale, Cocreator in Paint (che permette di disegnare un’immagine e chiedere di convertirla in qualcosa di più complesso usando vari stili).

Gli utenti, infine, potranno contare anche sulla nuova funzione Click To Do, che può riconoscere testo e immagini negli snapshot di Recall (in modo da poter usare azioni basate sull’intelligenza artificiale su di essi, come copiare il testo o salvare le immagini) e che ora può essere sfruttata anche su ogni immagine e testo (può essere richiamata tramite tasto Windows + clic del mouse).

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Microsoft.