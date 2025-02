In un futuro (molto) prossimo, Apple porterà la Visual Intelligence anche sugli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. La conferma giunge direttamente da alcuni rappresentanti del colosso di Cupertino interpellati in seguito al lancio di iPhone 16e.

La funzionalità, fino a qualche giorno fa, era esclusiva dei quattro modelli che compongono la gamma iPhone 16 ma Apple l’ha resa disponibile anche sull’ultimo arrivato che, pur non disponendo del pulsante Controllo fotocamera, potrà accedervi tramite il tasto Azione; lo stesso trattamento sarà riservato anche ai due flagship della gamma iPhone 2023.

Visual Intelligence non è più esclusiva degli iPhone 16

Con gli iPhone della gamma iPhone 16, Apple ha introdotto alcune funzionalità esclusive legate a una peculiarità dei quattro modelli: l’amato (o odiato) Controllo fotocamera, un pulsante “capacitivo” collocato sul bordo destro, in basso, sui quattro smartphone.

Questo pulsante funge da collegamento rapido alla fotocamera e da pulsante di messa a fuoco e di scatto (simula la pressione parziale e la pressione decisa); inoltre, permette di aggiustare vari parametri di scatto (ISO, esposizione, eccetera) all’interno dell’app Fotocamera.

L’altro, grande, compito di Controllo fotocamera è quello di “porta d’accesso” per Visual Intelligence, uno strumento di intelligenza artificiale (parte di Apple Intelligence) che si configura come nemesi di Google Lens: basterà puntare la fotocamera del telefono verso oggetti che ci circondano per saperne di più.

La versione definitiva di Visual Intelligence non è ancora disponibile. Molte delle potenzialità saranno infatti implementate via software con i prossimi aggiornamenti intermedi del sistema operativo iOS 18 (e oltre).

Nonostante iPhone 16e sia sprovvisto del pulsante Controllo fotocamera, il colosso di Cupertino ha comunque confermato che il dispositivo è compatibile al 100% con Visual Intelligence: la porta d’accesso, nel suo caso, sarà il tasto Azione, soluzione che ha debuttato sugli iPhone 15 del 2023 (ma come “esclusiva” degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max) in sostituzione dello slider per suoneria/vibrazione.

Apple porta Visual Intelligence sugli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

Stando alle informazioni condivise da John Gruber di Daring Fireball che ha avuto un confronto con alcuni rappresentanti Apple dopo il lancio di iPhone 16e, il colosso di Cupertino porterà Visual Intelligence anche su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con un prossimo aggiornamento software.

Dal momento che i due dispositivi sono sprovvisti del pulsante Controllo fotocamera ma che, come iPhone 16e, dispongono del tasto Azione, il modo in cui verrà implementata la funzionalità sarà la stessa dell’iPhone economico, appunto, tramite il tasto Azione (o tramite un collegamento rapido dedicato dal Centro di controllo).

Apple non ha confermato direttamente quale sia l’aggiornamento software che porterà Visual Intelligence sugli iPhone 15 Pro: secondo Gruber, potrebbe essere già iOS 18.4, aggiornamento intermedio il cui ciclo di sviluppo potrebbe già iniziare la prossima settimana, che porterà Apple Intelligence in italiano (e in Italia).