Acquistare un nuovo PC è sempre un’esperienza entusiasmante, ma il processo di migrazione dei dati può trasformarsi rapidamente in un incubo tra trasferimenti manuali di file, reinstallazione di software e riconfigurazione delle impostazioni. Microsoft sembra aver riconosciuto questa problematica e sta lavorando a una nuova applicazione che punta a rendere il passaggio da un computer all’altro il più indolore possibile.

Microsoft al lavoro su una nuova app per migrare i dati senza stress

Ogni utente ha le proprie abitudini, c’è chi cambia PC raramente e chi preferisce sperimentare macchine diverse in continuazione; in entrambi i casi bisogna sempre investire del tempo per la configurazione di un nuovo computer, sia che ci si affidi ad uno dei tanti software di terze parti per il trasferimento dei dati dal vecchio computer, sia che si decida di operare manualmente in autonomia.

Secondo quanto condiviso sul popolare social network X (ex Twitter), sembra che Microsoft stia sviluppando un’applicazione dedicata alla migrazione dei dati tra PC, con l’obiettivo di automatizzare e semplificare il trasferimento di file, impostazioni e applicazioni da un vecchio computer a uno nuovo. L’app in questione sarà integrata con il cloud di OneDrive, un dettaglio che non sorprende considerando la spinta dell’azienda verso soluzioni basate su questa tipologia di piattaforma per la gestione e il backup dei dati.

L’idea alla base di questo nuovo software è chiara, offrire agli utenti uno strumento ufficiale (semplice e intuitivo) per passare da un dispositivo all’altro, senza dover ricorrere a soluzioni di terze parti o procedimenti manuali spesso lunghi e complessi.

Previous Next Fullscreen

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra non sono ufficiali, ma delle semplici ricostruzioni fatte partendo da quanto individuato nella build 22635.4945 del canale Insider. I dettagli al momento non sono molti, ma sembra che la futura app di Microsoft potrà permettere di trasferire file e impostazioni automaticamente tra due PC, eliminando la necessità di copiare manualmente documenti e dati personali, ma potrà anche sincronizzare applicazioni e preferenze attraverso l’account Microsoft, evitando agli utenti il fastidio di dover reinstallare tutto da zero.

La soluzione in sviluppo da parte dell’azienda sembra quindi pensata per migliorare l’esperienza utente, riducendo il tempo necessario per configurare un nuovo PC e garantendo che tutti i dati e le impostazioni siano subito disponibili.

Microsoft non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale per questa nuova applicazione, è probabile che il progetto sia ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e dunque potrebbero essere apportati numerosi cambiamenti al suo funzionamento. Tuttavia, considerando l’attenzione crescente dell’azienda verso l’integrazione tra dispositivi e la semplificazione dell’esperienza Windows, non è escluso che possa arrivare nei prossimi mesi, magari in concomitanza con un aggiornamento di Windows 11.

Gli utenti dovranno dunque pazientare ancora un po’ prima di scoprire se questa nuova soluzione sarà davvero all’altezza delle aspettative, continuando ad utilizzare le soluzioni a loro note nel frattempo.