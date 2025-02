Nelle scorse ore il team di Microsoft ha annunciato ufficialmente la data della Build Developer Conference 2025, atteso evento annuale del colosso di Redmond che quest’anno si svolgerà dal 19 al 22 maggio al Seattle Convention Center di Washington.

L’edizione di quest’anno della Build Developer Conference sarà un po’ più lunga, passando dai tre giorni delle precedenti edizioni a quattro giorni, nel corso dei quali dovrebbero essere annunciate diverse interessanti novità.

Cosa aspettarsi dalla Microsoft Build Developer Conference 2025

Allo stato attuale il colosso di Redmond non ha ancora condiviso un programma dettagliato ma gli interessati a partecipare all’evento avranno la possibilità di farlo sia in presenza che in modalità virtuale.

Pur non essendoci informazioni ufficiali, senza dubbio grande spazio alla Build Developer Conference 2025 sarà riservato ai progressi compiuti da Microsoft nel settore dell’intelligenza artificiale, a partire dalle nuove funzionalità di Copilot.

Ed ancora, il colosso di Redmond dovrebbe sfruttare la conferenza per mostrare nuovi strumenti e risorse per gli sviluppatori, molto probabilmente correlati allo sviluppo di funzioni IA e al cloud computing tramite Azure.

Sempre in occasione della Build Developer Conference 2025 il team di Microsoft potrebbe lanciare anche un nuovo prodotto hardware e qualche addetto ai lavori ipotizza che potrebbe trattarsi di nuovi modelli della gamma Surface.

Gli utenti interessati a registrarsi per partecipare alla manifestazione di Microsoft possono farlo attraverso il sito dedicato (lo trovate seguendo questo link).

Probabilmente nelle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli su ciò che possiamo attenderci dal colosso di Redmond. Staremo a vedere.