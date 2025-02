Microsoft ha appena annunciato che l’opzione Privacy protection di Microsoft Defender verrà chiusa, pertanto gli utenti abbonati a Microsoft 365 perderanno la funzionalità VPN.

La funzionalità era stata introdotta nel 2023 per offrire una maggiore privacy quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica e l’anno scorso Microsoft aveva espanso il servizio a più piattaforme in mercati selezionati.

L’azienda di Redmond aveva in programma di lanciare Privacy protection anche in Europa, ma ora ha comunicato ufficialmente che terminerà il servizio il 28 febbraio 2025.

Privacy protection non sarà più disponibile per gli abbonati Microsoft 365

Microsoft spiega che la decisione è scaturita dal fatto che la funzionalità non è molto utilizzata e quindi ha preferito investire le sue risorse in nuove aree che si allineeranno meglio con le esigenze dei suoi clienti. Ecco quanto espresso dall’azienda nella nota di supporto.

“Valutiamo regolarmente l’utilizzo e l’efficacia delle nostre funzionalità. Pertanto, stiamo rimuovendo la funzionalità di protezione della privacy e investiremo in nuove aree che si allineeranno meglio alle esigenze dei clienti”

Tuttavia vale la pena sottolineare che le altre funzionalità di sicurezza offerte da Microsoft Defender, come la protezione dei dispositivi, rimarranno intatte. La VPN in Microsoft 365 utilizza l’app Microsoft Defender per crittografare il traffico Internet e nascondere gli indirizzi IP.

Probabilmente la funzionalità VPN non è stata particolarmente utilizzata dagli utenti per il fatto che offriva un’esperienza non all’altezza delle aspettative.

Con l’occasione ricordiamo che nei scorsi giorni Microsoft ha reso gratuito il modello o1 di OpenAI per tutti gli utenti Copilot, quindi non sarà più necessario abbonarsi a Copilot Pro o ChatGPT Plus per poterlo utilizzare.