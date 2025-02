Qualche ora fa, è arrivato un annuncio interessante da parte di Microsoft: il colosso di Redmond ha preso la parola attraverso i propri canali ufficiali per comunicare che Microsoft Translator Pro è ora disponibile per tutti — Generally Available (GA) — i possessori di dispositivi con sistema operativo iOS, dunque essenzialmente iPhone.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno strumento standalone nato con lo scopo precipuo di abbattere le barriere linguistiche sui luoghi di lavoro. Dal mese di novembre dello scorso anno, Microsoft Translator Pro era stato disponibile per una platea ridotta sotto forma di preview pubblica. In tale circostanza, l’azienda aveva altresì pubblicato una demo per mostrare Translator Pro in funzione: nel breve video si possono vedere due persone che interpretano i ruoli della receptionist americana di un hotel e di un cliente di lingua cinese interessato a prenotare una camera; i due attori riescono ad intrattenere una conversazione e a comprendersi a vicenda, pur parlando nelle rispettive lingue madri, il tutto senza essere inficiati dal rumore di sottofondo.

In occasione dell’annuncio della generale disponibilità di Translator Pro, Microsoft ha altresì dato notizia di alcune novità che rendono lo strumento ancora più interessante e potenzialmente utile in contesti di utilizzo più specifici. La prima novità consiste in un frasario personalizzato: chiunque abbia mai utilizzato un software di riconoscimento vocale, sa bene quanto siano frequenti gli errori relativi a termini tecnici; ebbene, la soluzione di Microsoft dovrebbe ridurre tali errori e rendere le traduzioni più rapide ed efficienti.

Il secondo annuncio attiene alla disponibilità internazionale dello strumento, che esce dagli Stati Uniti e arriva in numerosi Paesi europei, tra cui l’Italia, ma anche in Giappone e Australia. Per maggiori dettagli, potete consultare la lista completa dei mercati in cui Microsoft Translator Pro è disponibile.

Con la general availability, il colosso di Redmond ha portato Translator Pro — già presente sul cloud commerciale — anche sul cloud governativo statunitense, mettendolo così a disposizione delle agenzie governative.

Aumenta, infine, il numero delle lingue supportate online: la pagina Microsoft Translator Pro language support comprende un elenco completo e ci ricorda altresì che alcune lingue — mandarino, francese, tedesco, italiano, giapponese, russo e spagnolo (Messico) — sono supportate anche on-device, eliminando così la necessità di una connessione internet.

Tutti coloro che siano interessati alla versione GA dell’app, possono iscriversi compilando il form dedicato. Una volta soddisfatti i criteri richiesti, Microsoft darà accesso alla versione a pagamento dell’app Microsoft Translator Pro all’organizzazione richiedente.