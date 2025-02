Dopo un inizio 2025 all’insegna delle NVIDIA GeForce RTX 50, sembra che questa seconda parte del mese di febbraio sarà caratterizzata da un “ritorno alla competizione” tra AMD e NVIDIA. Dopo tanta attesa e indiscrezioni infatti, nelle ultime ore AMD ha definitivamente confermato la data di presentazione della sua nuova serie di schede grafiche Radeon RX 9070, le prime basate su architettura RDNA4.

Al contempo, NVIDIA si sta preparando al lancio dei modelli medio-gamma della serie Blackwell, ovvero GeForce RTX 5070 Ti e GeForce RTX 5070, già anticipate al CES di Las Vegas ma ora con una precisa data di debutto per entrambi i prodotti. Vediamo tutto nel dettaglio, le date e soprattutto le caratteristiche di queste nuove GPU che promettono molto bene, quantomeno in ottica utente per via di un possibile “scontro” tra i due produttori che potrebbe portare a un ulteriore livellamento dei prezzi nella fascia media e medio-alta del settore consumer.

AMD Radeon RX 9070: quando usciranno e i modelli al lancio

Nelle ultime settimane si è continuato a parlare molto di AMD Radeon RX 9070, una linea molto attesa che l’azienda di Lisa Su aveva programmato di presentare al CES 2025, ma che successivamente è stata posticipata sostanzialmente perché AMD non era del tutto pronta e voleva fare le cose per bene (aspettando anche le mosse del competitor).

Delle Radeon RX 9070, sappiamo già quasi tutto, se non altro perché gli stessi partner AMD hanno già prodotto e spedito le schede custom (alcune già in vendita, ma sorvoliamo). I modelli attesi sono due, Radeon RX 9070 e Radeon RX 9070 XT; è risaputo che AMD non punti al segmento enthusiast, mentre dalle specifiche pare evidente che queste schede vadano a posizionarsi nella fascia media, proprio in contrasto alle GeForce RTX 5070 di NVIDIA.

Fatte queste premesse, AMD pare essere davvero vicina alla presentazione. Lo conferma il Corporate VP e General Manager della divisione Client Business, David McAfee, precisando però che la presentazione avverrà il 28 di febbraio, mentre il lancio effettivo insieme alle recensioni e alla data di disponibilità sono fissati a una settimana di distanza.

Al momento i benchmark delle Radeon RX serie 9070 sono pochissimi e non abbiamo molte indicazioni a disposizione; da logica dovrebbero collocarsi proprio nel segmento della gamma NVIDIA GeForce RTX 5070, portando non solo aggiornamenti dal punto di vista hardware e dell’architettura, ma anche software, migliorando la gestione del ray-tracing e offrendo un’importante novità come l’FSR4 con Frame Generator rinnovato.

AMD RDNA 4 può contare su una Compute Unit rivisitata, ray-accelerator di terza generazione, AI accelerator di seconda generazione e Radiance Display Engine di seconda generazione, il tutto abbinato a un nodo produttivo a 4 nm; anche a livello di consumi le schede di AMD dovrebbero essere competitive (vedremo quando in rapporto alle prestazioni). Se le caratteristiche tecniche, che ora vedremo, sono già note, lo stesso non si può dire del prezzo che sceglierà AMD per competere con NVIDIA; sicuramente molto dipenderà dal costo finale, mentre il giorno del lancio potrebbe letteralmente sovrapporsi alla presentazione della GeForce RTX 5070 liscia (ora vedremo meglio).

Per quanto riguarda NVIDIA e la serie GeForce RTX 5070 le cose vanno un po’ meglio; ovviamente ci riferiamo al fatto che conosciamo già specifiche e prezzi, mentre riguardo la data di lancio, il produttore ha definitivamente confermato che GeForce RTX 5070 Ti debutterà il 19 febbraio (20 febbraio per le custom non MSRP), con la GeForce RTX 5070 attesa invece il 6 di marzo.

Non ci vuole molto a capire che il posticipo della GeForce RTX 5070 da parte di NVIDIA potrebbe essere strategico, al momento non possiamo confermare nulla ma sinceramente è da un po’ di tempo che non vediamo una “sfida” del genere con due schede grafiche presentate nella stessa giornata (meno piacevole per i recensori forse).

Come anticipato sopra, delle schede NVIDIA sappiamo tutto; l’architettura Blackwell porta diverse migliorie, Tensor Core di quinta generazione, RT Core di quarta generazione, ma anche e soprattutto DLSS4 con Multi Frame Generator e Reflex 2. Guardando alle specifiche emerse nelle ultime ore, soprattutto dei modelli AMD, a occhio la sfida tra i due competitor sembra quasi bilanciata e di conseguenza si prospetta interessante.

La Radeon RX 9070 dovrebbe essere avvantaggiata rispetto a GeForce RTX 5070 per via del quantitativo di memoria e del BUS a 256 bit, con quest’ultima invece dotata di un maggior numero di unità di elaborazione e VRAM più veloce (GDDR7 vs GDDR6). Radeon RX 9070 XT riprenderà la stessa configurazione ma con un maggior numero di Stream Processor e una frequenza di clock più spinta, ovvero rimanendo nel terreno della RTX 5070 Ti che però ha molte unità di elaborazione in più.

Delle schede NVIDIA sappiamo anche i prezzi: 899 euro per GeForce RTX 5070 Ti e 659 euro per la sorella minore GeForce RTX 5070. Questo è quello che possiamo dirvi a oggi, ma siamo sicuri che da qui alle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi e novità, un classico ormai quando si avvicina il lancio di un nuovo prodotto (in questo caso quattro nuove GPU).

AMD Radeon RX serie 9070 e NVIDIA GeForce RTX serie 5070: modelli e possibili caratteristiche

Ribadendo che aspettiamo conferme e dati ufficiali da parte di AMD, riassumiamo le possibili specifiche dei nuovi modelli Radeon RX 9070, seguite dalle GeForce RTX 5070 e 5070 Ti, ormai note.

AMD Radeon RX 9070 XT

GPU NAVI 48

Stream Processor 4.096

Frequenza GPU 2,97 GHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 GB/s

Alimentazione ?

TBP ?

Interfaccia PCI-E 5.0

AMD Radeon RX 9070

GPU NAVI 48

Stream Processor 3.548

Frequenza GPU 2,52 GHz

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 GB/s

Alimentazione ?

TBP ?

Interfaccia PCI-E 5.0

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

GPU GB203-200

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU 2.452 MHz

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 896 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 5070