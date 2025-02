Quanto costa spostarsi con un’auto elettrica? Quanto consumano realmente, in condizioni reali? Quanti chilometri fanno con una ricarica? Quanto sono efficienti?

A queste domande hanno provato a rispondere i colleghi di InsideEVs con una prova su strada in cui hanno messo a confronto 12 auto elettriche di fascia medio-bassa, testate sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in condizioni reali.

Auto elettrica, quanto mi costi? Consumi, autonomia e spese a confronto

La quinta edizione di “From 100% to 5%” di InsideEVs, nome della prova in questione, funziona così. Il circuito è il Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, ovvero l’autostrada A90, che, per 68 chilometri, gira attorno alla Capitale, una strada in cui capita più volte di passare da 0 a 130 km/h di velocità, considerati i frequenti ingorghi che permettono di simulare un po’ tutte le situazioni di guida reali, dal traffico cittadino alle andature autostradali, per l’appunto.

Le protagoniste del test sono 12 auto elettriche relativamente economiche ma di segmenti diversi (A, B e C), quasi tutte con la versione della batteria più piccola in gamma: Alfa Romeo Junior, Citroen eC3, Ford Explorer (variante con batteria long range), Hyundai Inster, Kia EV3, Lancia Ypsilon, MINI Aceman, Omoda 5 EV, Renault 5, Skoda Elroq (variante con batteria long range), smart #1 e Volvo EX30.

Queste sono le condizioni della prova. Tutte partono col 100% di batteria, con la modalità di guida e la frenata rigenerativa impostate su livelli intermedi, equipaggiate con gomme estive e con il climatizzatore su 22° C in modalità automatica. Per quanto riguarda invece la guida, il conducente (unica persona a bordo) è obbligato a rispettare i limiti stradali e il flusso del traffico. E una volta raggiunto il 5% di carica residua, lascia il Grande Raccordo Anulare alla prima uscita disponibile per poi effettuare le rilevazioni.

Appunto, veniamo alle rilevazioni e ai risultati, considerato che: 90 km/h è stata la velocità media della prova, complice il poco traffico incontrato, 15° C la temperatura media, nonostante sia stata effettuata lo scorso mese di gennaio.

I risultati della prova

Per quanto riguarda l’efficienza, che è il dato più importante perché indicativo dei consumi effettivi delle auto in prova, ha vinto la Lancia Ypsilon con 15,9 kWh ogni 100 chilometri, seguita dalla MINI Aceman con 16,1 kWh/100 km e dalla Hyundai Inster con 16,4 kW/100 km. Chiude la classifica la smart #1 con 21,9 kWh/100 km.

Da tener conto per comprendere meglio i risultati sia la questione aerodinamica che i pesi e le potenze, che si aggirano su livelli molto differenti. L’auto che ha consumato meno è stata la più bassa, mentre quelle di cui sono stati rilevati i consumi maggiori sono le più alte e potenti. Comunque, ecco tutti i dati.

Modello Consumo rilevato Potenza Peso Capacità batteria Lancia Ypsilon 15,9 kWh/100 km 156 CV 1.591 kg 48,1 kWh MINI Aceman 16,1 kWh/100 km 184 CV 1.720 kg 38,5 kWh Hyundai Inster 16,4 kWh/100 km 115 CV 1.428 kg 46 kWh Kia EV3 17,0 kWh/100 km 204 CV 1.750 kg 55 kWh Alfa Junior 17,5 kWh 156 CV 1.620 kg 50,8 kWh Skoda Elroq 18,2 kWh/100 km 286 CV 2.119 kg 77 kWh Renault 5 19,0 kWh/100 km 150 CV 1.460 kg 52 kWh Omoda 5 EV 19,2 kWh/100 km 204 CV 1.785 kg 61 kWh Ford Explorer 19,3 kWh/100 km 286 CV 2.102 kg 77 kWh Volvo EX30 20,5 kWh/100 km 272 CV 1.830 kg 49 kWh Citroen e-C3 20,6 kWh/100 km 113 CV 1.491 kg 44 kWh smart #1 21,9 kWh/100 km 272 CV 1.780 kg 47 kWh

Alla luce di questi dati, InsideEVs ha riportato alcune proiezioni utili relative all’autonomia effettiva (dal 100% allo 0%) e le ha confrontate con i dati dichiarati nel ciclo di omologazione WLTP.

Quelle che hanno fatto più chilometri sono state la Skoda Elroq e la Ford Explorer, come da previsioni visto che, a differenza di tutte le altre, sono le versioni Long Range, come anticipato. La prima delle normali è stata invece la Kia EV3, con 323 km di autonomia effettiva, poco più di 100 in meno rispetto al dichiarato. L’ultima classificata è stata invece la Citroen e-C3, quella con la batteria più piccola, dopo la MINI Aceman, che ha fatto un po’ meglio grazie a un’efficienza migliore. A seguire la tabella completa.

Modello Autonomia (100-0%) Giri di GRA Autonomia WLTP Differenza % WLTP Capacità batteria Skoda Elroq 422 km 5,9 580 km -27% 77 kWh Ford Explorer 400 km 5,6 602 km -34% 77 kWh Kia EV3 323 km 4,5 436 km -26% 55 kWh Omoda 5 EV 318 km 4,4 430 km -26% 61 kWh Lancia Ypsilon 302 km 4,2 402 km -25% 48,1 kWh Alfa Romeo Junior 298 km 4,0 410 km -29% 50,8 kWh Hyundai Inster 281 km 3,9 370 km -24% 46 kWh Renault 5 274 km 3,8 410 km -33% 52 kWh Volvo EX30 239 km 3,3 344 km -30% 49 kWh MINI Aceman 239 km 3,3 310 km -23% 38,5 kWh smart #1 215 km 3,0 310 km -31% 47 kWh Citroen e-C3 214 km 3,0 320 km -33% 44 kWh

Ultimi, ma non per importanza, i costi, nello specifico, per percorrere 100 chilometri ricaricando da casa, da una colonnina in corrente alternata (ricarica lenta) e da una colonnina in corrente continua (ricarica rapida). InsideEVs ha considerato come prezzi medi, rispettivamente: 29 centesimi di euro al kWh, 65 centesimi al kWh e 90 centesimi al kWh. Questi sono i risultati:

Modello Costo per fare il pieno (casa) Costo per fare il pieno (colonnina AC) Costo per fare il pieno (colonnina DC) Costo per 100 km (casa) Costo per 100 km (colonnina AC) Costo per 100 km (colonnina DC) Prezzo di listino auto Alfa Romeo Junior 15,70 euro 35,10 euro 48,60 euro 5,10 euro 11,40 euro 15,80 euro da 39.500 euro Citroen C3 13,10 euro 29,30 euro 40,50 euro 6,00 euro 13,40 euro 18,50 euro da 23.300 euro Ford Explorer 23,80 euro 53,30 euro 73,80 euro 5,60 euro 12,50 euro 17,30 euro da 41.500 euro Hyundai Inster 14,20 euro 31,90 euro 44,10 euro 4,70 euro 10,60 euro 14,70 euro da 26.650 euro Kia EV3 16,90 euro 37,90 euro 52,50 euro 4,90 euro 11,10 euro 15,30 euro da 35.950 euro Lancia Ypsilon 14,80 euro 33,20 euro 45,90 euro 4,60 euro 10,30 euro 14,30 euro da 35.399 euro MINI Aceman 12,30 euro 27,60 euro 38,30 euro 4,70 euro 10,50 euro 14,50 euro da 35.100 euro Omoda 5 EV 18,60 euro 41,60 euro 57,60 euro 5,60 euro 12,50 euro 17,30 euro da 36.490 euro Renault 5 16,00 euro 35,80 euro 49,50 euro 5,50 euro 12,40 euro 17,10 euro da 32.900 euro Skoda Elroq 23,80 euro 53,30 euro 73,80 euro 5,30 euro 11,90 euro 16,40 euro da 43.500 euro smart #1 14,20 euro 31,90 euro 44,10 euro 6,30 euro 14,20 euro 19,70 euro da 35.045 euro Volvo EX30 14,80 euro 33,20 euro 45,90 euro 5,90 euro 13,30 euro 18,40 euro da 37.350 euro

In conclusione, a parte il fattore aerodinamica, che in questo caso ha contribuito molto considerando la velocità media abbastanza sostenuta (90 km/h), le aspettative sono state sostanzialmente confermate. Per maggiori dettagli vi lasciamo al video dedicato.

Nell’immagine di copertina c’è la nuova Lancia Ypsilon elettrica