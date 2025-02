Negli scorsi giorni Vodafone ha annunciato che la sua piattaforma di streaming Vodafone TV cesserà di funzionare, notizia che non sorprende considerando che già dallo scorso luglio Vodafone non accetta più nuove attivazioni.

Dal prossimo luglio non saranno quindi più utilizzabili il Vodafone TV Box e l’app mobile Vodafone TV, data a partire dalla quale verranno disattivate inoltre le offerte relative, a eccezione di Vodafone TV e NOW. Per tutti i dettagli, comprese le informazioni per effettuare il recesso, seguiteci.

Vodafone TV chiude: cosa sapere

Per chi non lo sapesse, Vodafone TV è la piattaforma di streaming di Vodafone che consente, a chi ha un abbonamento di rete fissa, di accedere a vari contenuti on demand, come quelli di NOW, servizio che viene offerto tramite smartphone o tablet (sia Android che iOS) oppure attraverso il Vodafone TV Box.

Come anticipato, entrambi questi strumenti, l’app e il box Vodafone TV, non saranno più utilizzabili a partire dal primo luglio 2025, e di conseguenza non saranno più attive nemmeno le relative offerte Vodafone TV Base, Vodafone TV Sport Mix, One Pro TV e Internet e TV, offerte per le quali non verranno più addebitati i costi, s’intende.

Discorso diverso per i clienti Vodafone TV e NOW, i quali potranno continuare a vedere i contenuti di NOW sui dispositivi compatibili alle stesse condizioni economiche attuali. L’operatore telefonico fa sapere che l’offerta di rete fissa rimarrà infatti invariata.

Trattandosi di una modifica contrattuale, i clienti di Vodafone interessati hanno la facoltà di recedere dalla loro offerta senza penali né costi di disattivazione. È possibile farlo entro il 30 giugno 2025 nelle seguenti modalità:

inviando una raccomandata A/R al servizio clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), specificando come causale del recesso «Recesso Vodafone»;

inviando una PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it, specificando come causale del recesso «Recesso Vodafone»;

chiamando il 190;

di persona nei negozi Vodafone.

Nella nota con cui Vodafone ha annunciato la cessazione del servizio Vodafone TV, in cui trovate maggiori dettagli al riguardo, viene precisato inoltre che i clienti non sono tenuti a restituire il Vodafone TV Box e che non verranno loro addebitati gli eventuali importi previsti in caso di mancata restituzione.

