Apple ha chiuso un 2024 da record, anche grazie a un ottimo ultimo trimestre dell’anno e nonostante un calo dei ricavi derivanti dalle vendite degli iPhone. I dati forniti da Canalys, pubblicati in queste ore, confermano il ruolo di primo piano degli smartphone Apple sul mercato. Gli iPhone, infatti, hanno monopolizzato la Top 10 degli smartphone più venduti, conquistando 7 delle 10 posizioni disponibili. Rispetto al 2023, anno chiuso sempre con 7 iPhone tra i primi 10 smartphone più venduti, ci sono alcune sorprese.

Apple è anche riuscita a conquistare la leadership del mercato smartphone, per unità vendute complessivamente, ma deve fare i conti con un calo delle spedizioni degli iPhone (pari a circa 3 milioni di unità). Alle spalle della casa di Cupertino e di Samsung, continua la crescita degli OEM cinesi, che hanno chiuso il 2024 con risultati positivi. Andiamo a vedere, quindi, i dati sull’andamento delle vendite degli iPhone nel corso del 2024.

iPhone 15 è lo smartphone più venduto del 2024

I dati forniti da Canalys, che vengono riepilogati dall’immagine che trovate qui di sotto, ci mostrano la Top 10 degli smartphone più venduti del 2024. Come ampiamente prevedibile, la classifica è dominata dagli iPhone con iPhone 15 che conquista la prima posizione con un market share del 3%. Considerando un totale di circa 1,22 miliardi di smartphone venduti, è possibile stimare che iPhone 15 ha venduto poco più di 36 milioni di unità, favorito, probabilmente, anche dagli sconti registrati soprattutto sul finire del 2024 quando lo smartphone è stato acquistabile, in diverse occasioni, a meno di 700 euro.

Il podio viene completato da iPhone 16 Pro Max e iPhone 15 Pro Max. Il dato è molto interessante: gli utenti si confermano molto più interessanti ai modelli Pro Max. Nel corso del 2023, iPhone 14 Pro Max aveva conquistato la prima posizione della classifica, con un market share del 3,1%. Quest’anno, invece, i due Pro Max hanno dovuto cedere il passo al già citato best seller iPhone 15. Unendo le vendite dei due Pro Max (che di fatto si “danno il cambio” con l’uscita di scena del modello precedente al lancio di quello nuovo), si nota come glia utenti preferiscano questa linea di prodotti.

Nella Top 10 non c’è spazio solo per Apple: al quarto posto, infatti, troviamo il Galaxy A15 4G, uno dei modelli entry level di Samsung. C’è poi un trio di iPhone, dal quinto al sesto posto, con iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro e il tanto chiacchierato iPhone 16, inizialmente poco apprezzato dagli utenti ma, dopo il netto calo di prezzo registrato a distanza di qualche settimana dal lancio, divenuto un vero best buy. È interessante notare, in ogni caso, che tra i primi 5 modelli di iPhone più venduti ben 4 appartengono alla linea “Pro”.

A completare la classifica stilata da Canalys troviamo, infine, due modelli di Samsung, il Galaxy A15 5G, entry level della gamma 5G della casa coreana, e il Galaxy S24 Ultra che riesce a entrare nella Top 10 a differenza di quanto avvenuto con il Galaxy S23 Ultra dell’anno precedente, risultando il top di gamma Samsung più venduto dal 2019. A completare la classifica c’è l’intramontabile iPhone 13 che si piazza al 10° posto con un market share di 1,5%, confermando il successo della strategia di Apple che ha scelto di continuare a puntare su questo modello come suo entry level, fondamentale soprattutto in alcuni mercati.

Calano le vendite degli iPhone

Nonostante il dominio della Top 10, Apple deve fare i conti con un leggero calo delle vendite dei suoi smartphone (che si è tradotto nel calo dei ricavi annunciato in occasione della trimestrale). Nel corso del quarto trimestre dell’anno scorso, infatti, la casa di Cupertino ha venduto 77,1 milioni di unità, con un calo dell’1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (nonostante un mercato in crescita del 3%).

Andando ad analizzare le vendite di tutto il 2024, invece, Apple ha raggiunto quota 225,9 milioni di unità vendute, superando Samsung e ottenendo la leadership del mercato (con un vantaggio di 3 milioni di unità sulla casa coreana). Nonostante il successo, però, le vendite di iPhone sono calate dell’1% con 3,2 milioni di unità distribuite in meno rispetto al 2023. Il calo è particolarmente significativo soprattutto se si considera che il mercato smartphone è cresciuto del 7%.

Nella Top 10 dei produttori di smartphone, composta oltre che da Apple e Samsung, da 8 aziende cinesi, tutti gli OEM registrano vendite in crescita, con percentuali comprese tra il +3% di OPPO e il +36% di Huawei. Solo Apple e Samsung, entrambe con un calo dell’1%, sono in calo rispetto ai dati del 2023.

In copertina: iPhone 15