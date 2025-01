Sono anni che, a più riprese, giungono nuove informazioni o scoop sul lancio imminente di un nuovo iPhone SE, quarta iterazione di un prodotto che rappresenta la proposta “economica” nel panorama iPhone, una gamma inaugurata da Apple nel 2016 con il primo modello.

Da più parti, si vocifera che il 2025 possa essere l’anno giusto per conoscere questo smartphone, un dispositivo sul cui nome con cui verrà battezzato c’è ancora del dibattito ma che dovrebbe farsi apprezzare, soprattutto da coloro che vedono i Melafonini come dei “vorrei ma non posso” per via del prezzo elevato. In questo articolo andiamo a mettere insieme tutti i rumor trapelati sul prossimo iPhone economico, partendo (come di consueto) da un po’ di contesto.

Finalmente un nuovo capitolo della gamma iPhone SE

Con l’obiettivo di realizzare una gamma di Melafonini che facesse del rapporto qualità/prezzo rispetto ai modelli di punta, Apple ha ideato la gamma iPhone SE, inaugurata nel 2016 (a cavallo tra gli iPhone 6S e gli iPhone 7) da uno smartphone che riprendeva le fattezze di iPhone 5S ma che fosse spinto dal cuore pulsante più prestante degli iPhone 6S.

Nel 2020, hanno funestato dalla pandemia del COVID-19, e in pieno lockdown, il colosso di Cupertino ha lanciato sul merato la seconda iterazione dell’iPhone economico, ovvero iPhone SE (2020), smartphone che riprendeva il design dell’iPhone 8 (2017) ma che offriva il cuore pulsante degli iPhone 11.

L’attuale ultima generazione del Melafonino economico è arrivata due anni più tardi: iPhone SE (2022) manteneva lo stesso design del predecessore ma riceveva aggiornamenti sul fronte della componentistica interna, a partire dal SoC che era lo stesso degli iPhone 13.

# iPhone SE (2016) iPhone SE (2020) iPhone SE (2022) Design di iPhone 5S iPhone 8 Display IPS LCD

4″ (640 x 1136 px) Retina IPS LCD

4,7″ (750 x 1334 px) SoC Apple A9

(14 nm) Apple A13 Bionic

(7 nm) Apple A15 Bionic

(5 nm) RAM 2 GB 3 GB 4 GB Memoria interna da 16 a 128 GB da 64 a 256 GB Fotocamera 12 MP (f/2.2)

con PDAF 12 MP (f/1.8)

con PDAF e OIS Selfie 1,2 MP (f/2.4) 7 MP (f/2.2) Reti 4G/3G/2G 5G/4G/3G/2G Connettività Wi-Fi 5

Bluetooth 4.2

GPS

NFC

Lightning Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

Lightning Autenticazione Touch ID Batteria 1624 mAh 1821 mAh 2018 mAh Prezzo (base) 509 euro 499 euro 529 euro

Le vendite del modello 2022, però, non hanno soddisfatto le attese di Apple: design obsoleto rispetto al periodo storico, scelte di compromesso e prezzo non particolarmente competitivo (anche rispetto ad altri iPhone più “moderni” ma della generazione precedente), hanno fatto sì che iPhone SE (2022) non fosse proprio il più riuscito degli iPhone.

Già nella parte finale del 2022, erano iniziati emergere i primi rumor su un eventuale quarto modello della gamma, qualcosa che non si è concretizzato nel 2023 e nel 2024 ma che potrebbe finalmente concretizzarsi quest’anno in iPhone SE (2025).

iPhone SE (2025): cosa raccontano i rumor emersi finora

C’è chi lo chiama iPhone SE (2025), chi lo chiama iPhone SE (quarta generazione), chi lo chiama iPhone SE 4 e chi lo chiama iPhone 16E. Non c’è un nome, vero, ma tutti le indiscrezioni del caso puntano sul dispositivo che si configurerà come erede di iPhone SE (2022).

Design: una via di mezzo tra gli iPhone 14 e 16 con richiami ai primi SE

I rumor emersi nell’ultimo periodo si sono concentrati soprattutto su quella che dovrebbe essere l’estetica dell’atteso iPhone SE (2025), dipinto come una sorta di via di mezzo tra iPhone 14 e iPhone 16, senza però perdere alcuni tratti distintivi della gamma SE.

Sull’argomento è tornato spesso il noto leaker MajinBu che, tramite il proprio profilo su X, ha spesso condiviso aggiornamenti sulla faccenda, condividendo immagini e, negli ultimi giorni, persino mockup (foto e video) e scatti di confronto con iPhone 16.

Previous Next Fullscreen

Guardando i mockup diffusi dal leaker, che raffigurano lo smartphone nelle colorazioni bianca e nera (grandi classici per gli iPhone SE), sembra che il prossimo iPhone economico abbia più da spartire con iPhone 16 che con iPhone 14, presentando un design molto simili sia sui bordi che nella cover posteriore.

Comparto fotografico

Rimanendo al posteriore, parliamo di comparto fotografico. Alla pari dei tre predecessori, anche iPhone SE (2025) dovrebbe offrire una singola fotocamera posteriore, collocata in alto a sinistra all’interno di un oblò circolare che sporge dalla scocca, riprendendo la colorazione dei bordi laterali nella zona sporgente.

Per quanto concerne l’hardware, Apple potrebbe optare per lo stesso sensore principale da 48 megapixel che troviamo a bordo degli iPhone 16, assicurando allo smartphone scatti di assoluto livello.

Display OLED con notch e Face ID, tripla “prima” sugli iPhone SE

Spostandoci all’anteriore, sebbene qualche giorno fa fosse trapelata una sorta di “conferma” sull’impiego della Dynamic Island, potremmo trovare il caro e vecchio Notch, pensionato dagli iPhone 14 Pro ma pronto a essere riesumato dal colosso di Cupertino per il nuovo modello economico.

La presenza del notch dovrebbe aprire le strade al passaggio di consegne tra Touch ID e Face ID anche sull’iPhone più economico (l’ultimo iPhone numerato con Touch ID è stato iPhone 8). L’unico fattore che potrebbe fermare Apple dall’implementazione di tale tecnologia, spostando magari il Touch ID sul pulsante di accensione/spegnimento (come avviene sugli iPad), potrebbe essere il costo della componentistica: in questo caso, Notch o Dynamic Island sarebbero soltanto dei vezzi estetici.

Per quanto concerne il display, iPhone SE (2025) dovrebbe offrire un pannello OLED da 6,1 pollici a 60 Hz, analogo a quello che troviamo su iPhone 14: in caso di conferme, Apple avrebbe definitivamente pensionato i display LCD dalla gamma iPhone.

Here’s what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Piattaforma (SoC, memorie, modem, batteria)

Per non rischiare di tirare fuori un prodotto obsoleto già al lancio, dalle parti di Cupertino avrebbero scelto di implementare a bordo di iPhone SE (2025) il chip A18, lo stesso cuore pulsante degli iPhone 16.

Se l’obiettivo è quello di rendere compatibile lo smartphone con le funzionalità di Apple Intelligence, è scontato che lo smartphone possa contare su 8 GB di memoria RAM; di pari passo, dovrebbe sparire l’anacronistico taglio di memoria da 64 GB.

Un’altra “novità” (o, meglio, peculiarità) dovrebbe essere rappresentata dalla scelta del modem: a Cupertino dovrebbero optare per una soluzione interna, abbandonando i chip di Qualcomm (utilizzati finora) per avere moduli Wi-Fi, Bluetooth e modem 5G prodotti in casa. Tutto nell’ottica di un abbattimento dei costi.

Per quanto concerne la batteria, invece, sempre secondo indiscrezioni, iPhone SE (2025) dovrebbe ospitare la stessa batteria di iPhone 14, ovvero una cella agli ioni di litio da 3279 mAh, leggermente meno capiente di quella di iPhone 16 (3561 mAh); grazie al SoC a 3 nm, lo smartphone non dovrebbe comunque soffrire sul fronte dell’autonomia.

iPhone SE (2025): quando arriverà e quanto costerà?

Secondo le indiscrezioni, Apple iPhone SE (2025) dovrebbe debuttare tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo trimestre 2025: in soldoni, tra marzo e aprile di quest’anno. Non saremmo sorpresi nel caso in cui, dalle parti di Cupertino, decidessero di annunciare il nuovo iPhone economico nel giorno (o nella settimana) del rilascio di iOS 18.4 (e soci), previsto entro la metà di marzo, al culmine di un ciclo di sviluppo che potrebbe essere essere inaugurato già questa sera.

Capitolo prezzi, la faccenda si complica. È chiaro che, in quanto modello economico, Apple cercherà di piazzarlo più in basso rispetto agli esponenti della gamma numerata. I rumor parlano di prezzi in linea con il predecessore (che qua in Italia partiva da 529 euro) o, al più, prezzi più alti nell’ordine del 10% (quindi con una partenza intorno ai 600 euro); resta poi da capire se verrà mantenuto il taglio da 64 GB o se si partirà, come sugli iPhone numerati da 128 GB.