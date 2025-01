Da MediaWorld è tornata l’iniziativa NO IVA, che consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA ottenendo uno sconto su tantissimi modelli: la promozione è valida online e in negozio solo fino al 2 febbraio 2025 e richiede il possesso della carta MediaWorld Club. Vediamo come funziona, come approfittarne e qualche sconto da sfruttare.

Ritorna il NO IVA MediaWorld con tantissimi TV in offerta

Per sfruttare gli sconti del NO IVA di MediaWorld, come detto, serve la carta MediaWorld Club: si tratta di una tessera fedeltà completamente gratuita associabile all’account o richiedibile in punto vendita. L’iscrizione è effettuabile in pochi click direttamente sul sito web e permette di raccogliere punti con gli acquisti e di partecipare a varie iniziative.

Chiarito questo punto, vediamo come funziona la promozione NO IVA: esattamente come le altre volte, prevede uno scorporo dell’IVA su tantissimi modelli di smart TV presenti nel catalogo online (o in negozio), e di conseguenza offre uno sconto del 18,04% sul prezzo proposto. L’iniziativa è valida solo fino al 2 febbraio su TV da almeno 299 euro dei brand selezionati, che comprendono LG, Sony, Hisense, Philips, Panasonic, TCL, Xiaomi, Ok e Peaq.

In realtà, anche se l’immagine promo di MediaWorld cita questi brand, da regolamento la promozione risulta valida su tutti i TV disponibili con prezzo di vendita a partire da 299 euro, a eccezione di quelli che già fanno parte di altre iniziative.

Le eccezioni indicate da MediaWorld: “Tech Mania” (dal 17 al 31 gennaio)

“I Love Tech” (dal 1° al 14 febbraio)

“Prestazioni al Top” (dal 20 al 31 gennaio)

“Guarda che spettacolo” (dal 20 al 31 gennaio)

tutti i videoproiettori

tutti i prodotti proposti da venditori marketplace, ossia diversi da MediaWorld stessa

prodotti venduti in ambito di abbonamenti, prevendite, prenotazioni, polizze, liste nozze

tutti i ricondizionati

Facciamo qualche esempio e scopriamo alcuni dei modelli di smart TV che è possibile acquistare approfittando dello sconto del 18,04% del NO IVA. Li abbiamo ordinati per prezzo decrescente.

Queste erano solo alcune delle TV che è possibile acquistare con lo scorporo dell’IVA della promozione NO IVA di MediaWorld. Per scoprirle tutte basta seguire il link qui in basso, ricordando la limitazione di 299 euro come prezzo minimo: c’è tempo solo fino a domenica 2 febbraio 2025.