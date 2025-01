Come di consueto, nel secondo martedì del mese, Microsoft rilascia gli aggiornamenti mensili di sicurezza per i suoi sistemi operativi Windows 11 e Windows 10, la giornata nota come Patch Tuesday però non si limita esclusivamente alle correzioni in materia di sicurezza ma introduce sui sistemi sopra citati anche alcune novità. Scopriamole insieme.

Le novità per Windows 11 24H2, 23H2 e 22H2

Partiamo subito col dire che, a differenza di quanto accaduto con l’aggiornamento di dicembre, il primo Patch Tuesday del 2025 si concentra principalmente sulla sicurezza, l’azienda di Redmond infatti risolve ben 159 vulnerabilità.

Oltre alle correzioni in materia di sicurezza per Windows 11 24H2, 23H2 e 22H2, fornito rispettivamente tramite KB5050009 e KB5050021, include anche tutti i miglioramenti introdotti con l’aggiornamento KB5048667. Di seguito quanto riportato da Microsoft:

24H2 Punti salienti Questo aggiornamento risolve problemi di sicurezza del sistema operativo Windows. Miglioramenti Questo aggiornamento di sicurezza include miglioramenti che facevano parte dell’aggiornamento KB5048667 (rilasciato il 10 dicembre 2024). Di seguito è riportato un riepilogo dei problemi principali che questo aggiornamento risolve quando si installa questo KB. Se ci sono nuove funzionalità, vengono elencate anche. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area della modifica che stiamo documentando. [File Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist ( )] Questo aggiornamento si aggiunge all’elenco dei driver a rischio di attacchi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD). Se hai installato aggiornamenti precedenti, sul tuo dispositivo verranno scaricati e installati solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto. Per ulteriori informazioni sulle vulnerabilità della sicurezza, fare riferimento al sito Web della Guida agli aggiornamenti di sicurezza e agli aggiornamenti di sicurezza di gennaio 2025. Aggiornamento dello stack di manutenzione di Windows 11 (KB5050387) – 26100.2890 Questo aggiornamento apporta miglioramenti qualitativi allo stack di manutenzione, ovvero il componente che installa gli aggiornamenti di Windows. Gli aggiornamenti dello stack di manutenzione (SSU) garantiscono di avere uno stack di manutenzione robusto e affidabile, in modo che i dispositivi possano ricevere e installare Microsoftaggiornamenti. Per saperne di più sulle SSU, consulta Semplificazione della distribuzione on-premises degli aggiornamenti dello stack di manutenzione. 23H2 e 22H2 Punti salienti Questo aggiornamento risolve problemi di sicurezza del sistema operativo Windows. Miglioramenti Nota: per visualizzare l’elenco dei problemi risolti, fare clic o toccare il nome del sistema operativo per espandere la sezione comprimibile Windows 11, versione 23H2 Importante: utilizzare EKB KB5027397 per aggiornare a Windows 11, versione 23H2. Questo aggiornamento di sicurezza include miglioramenti della qualità. Le modifiche principali includono: Questa build include tutti i miglioramenti di Windows 11, versione 22H2.

Non sono documentati ulteriori problemi per questa versione. Windows 11, versione 22H2 Questo aggiornamento di sicurezza include miglioramenti che facevano parte dell’aggiornamento KB5048685(rilasciato il 10 dicembre 2024). Di seguito è riportato un riepilogo dei problemi principali che questo aggiornamento risolve quando si installa questo KB. Se ci sono nuove funzionalità, vengono anche elencate. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area della modifica che stiamo documentando. [File Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist ( )] Questo aggiornamento si aggiunge all’elenco dei driver a rischio di attacchi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD). Se hai installato aggiornamenti precedenti, sul tuo dispositivo verranno scaricati e installati solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto. Per ulteriori informazioni sulle vulnerabilità della sicurezza, fare riferimento al sito Web della Guida agli aggiornamenti di sicurezza e all’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2025 . Aggiornamento dello stack di manutenzione di Windows 11 (KB5050113) – 22621.4740 e 22631.4740 Questo aggiornamento apporta miglioramenti qualitativi allo stack di manutenzione, ovvero il componente che installa gli aggiornamenti di Windows. Gli aggiornamenti dello stack di manutenzione (SSU) garantiscono di avere uno stack di manutenzione robusto e affidabile, in modo che i dispositivi possano ricevere e installare Microsoftaggiornamenti. Per saperne di più sulle SSU, consulta Semplificazione della distribuzione on-premises degli aggiornamenti dello stack di manutenzione .

Le novità per Windows 10 20H2, 21H2 e 22H2

I nuovi aggiornamenti rilasciati per la precedente versione del sistema operativo desktop proprietario di Microsoft vengono distribuiti con KB5049981 e, anche in questo caso, introducono principalmente correzioni in materia di sicurezza. Di seguito quanto riportato dalla stessa azienda: