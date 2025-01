Torniamo a occuparci del prossimo, atteso, iPhone economico che dovrebbe debuttare sul mercato con il nome di iPhone SE (quarta generazione), iPhone SE (2025) o iPhone 16E e potrebbe arrivare già nel corso della primavera, rispettando le tempistiche consone alla gamma.

Lo smartphone, a dispetto di quanto trapelato negli scorsi mesi, potrebbe alla fine offrire la Dynamic Island come i modelli più recenti: ciò si evince da due post, condivisi su X dal noto leaker Evan Blass, che, oltre ad anticipare il nuovo iPhone economico, suggeriscono l’imminente arrivo di versioni aggiornate per iPad e iPad Air.

iPhone SE (quarta generazione) avrà la Dynamic Island?

Da tantissimo tempo sentiamo parlare del fatto che, nei piani di Apple, ci fosse il lancio di un nuovo iPhone economico, la quarta generazione dell’iPhone SE, smartphone lanciato nel 2016 (con il design di iPhone 5S) e poi aggiornato nel 2020 e nel 2022 (con il design di iPhone 8).

Nell’ultimo periodo, le indiscrezioni si sono intensificate, sintomo che forse, finalmente, ci siamo: secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, il nuovo iPhone economico potrebbe debuttare già nella primavera del 2024 (probabilmente tra marzo e aprile con iOS 18.4).

Come di consueto quando si parla di prodotti della Mela morsicata, le indiscrezioni vanno prese “con le pinze”. Queste ci hanno raccontato di un dispositivo dotato di schermo OLED e del modem 5G proprietario di Apple, nonché di un dispositivo che rappresenti esteticamente una via di mezzo tra iPhone 14 e iPhone 16 (visibile nell’immagine di copertina).

Stando a quanto condiviso poche ore fa da @evleaks (ovvero il noto leaker Evan Blass), il nuovo iPhone economico è noto internamente come iPhone SE (quarta generazione) e dovrebbe potere contare sulla Dynamic Island (basta giocare col contrasto nell’immagine sottostante), avvicinandosi pericolosamente, almeno sul fronte estetico, al più costoso iPhone 16 (a cui somiglia anche al posteriore, seppur perdendo una fotocamera).

iPad Air (M3) e iPad (11‭ᵃ generazione) in arrivo?

Evan Blass non ha però messo in luce solo la possibile presenza della Dynamic Island su iPhone SE (2025). Quanto condiviso dal leaker sembra mettere luce su altri tre dispositivi che la mela morsicata dovrebbe lanciare a brevissimo. Nello specifico, parliamo di tre nuove edizioni di iPad.

L’immagine sottostante, in gran parte oscurata, mostra chiaramente iPad (undicesima generazione), iPad Air 13″ (M3) e iPad Air 11″ M3. La presenza di questi tre dispositivi in compagnia di iPhone SE (quarta generazione) potrebbe suggerire un lancio imminente (magari primaverile) per tutti.

Bloomberg, affidandosi al solito Mark Gurman, spinge da tempo sul fatto che il 2025 avrebbe portato con sé un nuovo iPhone economico e nuovi iPad. @evleaks non aggiunge nulla di “nuovo” sul fronte delle specifiche, soprattutto per quanto concerne l’iPad base di undicesima generazione, ma conferma i chip Apple Silicon M3 (e non i più recenti Silicon M4) per la prossima generazione di iPad Air che, al netto del SoC, non dovrebbe offrire grandissime novità al netto di un (possibile) miglioramento sul fronte del display, spinto fino a 90 Hz.