Stando alle ultime indiscrezioni, il team di Microsoft si starebbe preparando a lanciare due nuove versioni di Microsoft Surface Laptop e Surface Pro, dispositivi che dovrebbero caratterizzarsi per i display più piccoli, progettati per essere più leggeri e ideali per coloro che sono alla ricerca di un PC più adatto per gli spostamenti.

Sempre secondo le ultime voci, entrambi i nuovi dispositivi del colosso di Redmond dovrebbero essere prodotti premium e i loro schermi dovrebbero avere diagonali comprese tra gli 11 e i 12 pollici.

Cosa sappiamo sui nuovi Microsoft Surface Laptop e Surface Pro

Già da un po’ si susseguono le indiscrezioni secondo cui Microsoft avrebbe in programma il lancio di Microsoft Surface Laptop e Surface Pro in versioni più piccole e pare che il momento dell’annuncio sia piuttosto vicino, tanto che potrebbe avere luogo già nel giro di qualche settimana.

Questi device dovrebbero vantare un design premium simile a quello dei modelli più grandi e potrebbero finire per andare a competere direttamente con la versione da 11 pollici di iPad Pro (il che dovrebbe includere alcune funzioni come il supporto ad un pennino, vari accessori che è possibile staccare e uno schermo con refresh rate elevato).

Per quanto riguarda il possibile esordio sul mercato, il produttore statunitense sembra progetti di collocarlo tra aprile e maggio e i due nuovi “piccoli” di Microsoft potrebbero iniziare ad essere commercializzati insieme ai nuovi dispositivi aziendali, la cui presentazione è in programma per la fine di questo mese.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Microsoft e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare le versioni più piccole di Surface Laptop e Surface Pro.