La produzione del computer desktop all-in-one Microsoft Surface Studio 2+ è giunta al termine: il colosso di Redmond ha diffuso una nota in cui conferma le anticipazioni emerse nelle scorse ore; allo stato attuale, non si parla di un possibile successore, pertanto qualcuno si è spinto persino ad ipotizzare la chiusura del progetto Surface Studio.

Annunciato da Microsoft poco più di due anni addietro — per la precisione, a fine ottobre 2022 —, Surface Studio 2+ è un dispositivo particolarmente costoso rivolto ad una ristretta nicchia di mercato ed è ormai prossimo all’uscita di scena: nelle scorse settimane, aveva iniziato a risultare non più disponibile all’acquisto in alcuni mercati e ora il produttore ha confermato le anticipazioni di Windows Central: la produzione di Microsoft Surface Studio 2+ è giunta al termine.

La nota del gigante californiano ricorda che gli interessati potranno ancora acquistare Surface Studio 2+ da rivenditori autorizzati e partner presso cui il dispositivo risulti ancora in stock, tuttavia in caso di esaurimento delle scorte non ci saranno ulteriori rifornimenti. Dal momento che le indiscrezioni più recenti su un possibile nuovo modello sono ormai vecchie di un paio di anni (precedenti al lancio dello stesso Surface Studio 2+), potrebbe non essere del tutto campata in aria la chiave di lettura che parla di una chiusura del progetto Surface Studio. Del resto, si tratta di prodotti unici nel loro genere, ma estremamente costosi e con un numero esiguo di potenziali acquirenti.

Inoltre, sarebbe solo l’ennesimo esempio di come Microsoft stia progressivamente restringendo la propria linea di prodotti Surface — non ci sono successori previsti neppure per Surface Duo e Surface Earbuds — per rivedere le proprie priorità: quest’anno Microsoft ha puntato forte sul progetto Copilot Plus, centrale anche nei nuovissimi Surface Pro 11 e Surface Laptop 7.

Insomma, qualche appassionato continuerà probabilmente a sperare in un Surface Studio 3, ma sembra proprio che Microsoft e il mercato abbiano ormai preso un’altra strada.