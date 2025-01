La vicenda che si protrae ormai da qualche tempo negli Stati Uniti e che vede protagonista la popolare piattaforma social TikTok, sembrava essersi conclusa nella giornata di ieri con l’interruzione del servizio per gli utenti statunitensi. Sono tuttavia bastate poche ora affinché la piattaforma social tornasse a funzionare negli Stati Uniti, cerchiamo di capire cosa è successo e cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro.

TikTok di nuovo disponibile negli Stati Uniti, ma non sugli store

È da diverso tempo che gli Stati Uniti paventano la chiusura del social network cinese TikTok, la piattaforma è infatti ritenuta responsabile di eventuali problemi legati alla sicurezza nazionale, motivo per cui ha dovuto affrontare diverse azioni legali. Nella giornata di venerdì la piattaforma ha perso una causa alla Corte Suprema, circostanza che ha automaticamente dato il via al divieto di funzionamento nel Paese, seppur l’amministrazione Biden avesse rinunciato all’applicazione, dichiarando che “spetterà alla prossima amministrazione implementare” il divieto.

Come anticipato però, dopo il blocco di qualche ora nella giornata di ieri, TikTok è in seguito tornato disponibile per diversi utenti americani, il ritorno si deve al neo eletto presidente Trump che nella giornata di ieri ha dichiarato che avrebbe emesso un ordine esecutivo lunedì, una volta entrato in carica, estendendo la tempistica di vendita di TikTok. Donald Trump ha inoltre asserito che non ci sarebbe stata “nessuna responsabilità” per le aziende che avessero supportato TikTok, anche prima che il suo ordine entri in vigore.

TikTok ha ovviamente preso la proverbiale palla al balzo, assicurandosi al contempo di elogiare gli sforzi del presidente Trump che ha permesso il ritorno del popolare social network.

Per quanto TikTok sia tornato a funzionare negli Stati Uniti per tutti gli utenti che avevano già installato l’app sui propri dispositivi, coloro che tentassero di effettuare il download oggi non riuscirebbero a portare a termine l’operazione: questo perché i principali store di applicazioni, come App Store e Google Play Store, non hanno reinserito il software rimosso nella giornata di ieri.

Perché? Semplicemente le aziende che gestiscono gli store, Apple e Google, ma anche Amazon e Microsoft, non vogliono correre il rischio di infrangere la legge che vieta TikTok, che tecnicamente rimane in vigore e impone multe salate a chi la infrange finché Trump non emanerà un apposito ordine esecutivo. Gli store citati poco sopra avvisano gli utenti dell’impossibilità di procedere con il download dell’applicazione.

Se dunque da un lato Trump ha aperto leggermente a TikTok, dall’altro ha comunque sottolineato come abbia intenzione di chiedere la vendita della piattaforma, suggerendo al contempo come ciò potrebbe essere possibile tramite “una joint venture tra gli attuali proprietari e/o nuovi proprietari, in base alla quale gli Stati Uniti avrebbero ottenuto una proprietà del 50 percento“.

TikTok quindi è salva? Probabilmente è presto per cantar vittoria, la vicenda è ancora in divenire e tutto dipenderà dalle decisioni della nuova amministrazione Trump; la piattaforma social, per non saper né leggere né scrivere, ha comunque deciso di elogiare pubblicamente il presidente entrante, probabilmente nel tentativo di entrare nelle sue grazie: