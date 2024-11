TikTok ha annunciato che sta aggiungendo delle restrizioni all’uso di alcuni dei suoi filtri bellezza per gli utenti adolescenti.

A breve i minori di 18 anni non potranno più alterare il loro aspetto con i filtri beauty realistici, in quanto possono risultare più difficili da rilevare.

Le modifiche sono state introdotte in risposta a un rapporto di Internet Matters, un’organizzazione non-profit per la sicurezza online dei bambini, il quale ha portato alla luce un fatto preoccupante, ossia che i filtri di abbellimento hanno contribuito a una visione del mondo distorta in cui la perfezione estetica è diventata la norma.

Secondo il rapporto i bambini spesso non erano in grado di dire quando le immagini erano state alterate e quindi hanno dovuto affrontare una pressione sociale significativa per apparire in un certo modo sui social.

TikTok impedirà l’uso di alcuni filtri bellezza ai minori di 18 anni

TikTok afferma che le restrizioni in base all’età non si applicheranno per gli effetti che sono palesi, come l’aggiunta di orecchie di animali o le caricature, ma più che altro a quelli come il Bold Glamour che possono essere più difficili da individuare.

TikTok afferma che introdurrà questa modifica nelle prossime settimane a livello globale e che continuerà a esplorare nuove tecnologie di apprendimento automatico in grado di rilevare gli account creati da utenti che hanno meno di 13 anni, l’età minima consentita per utilizzare la piattaforma.

Inoltre la società fa sapere che nelle prossime settimane nuove risorse saranno introdotte in 13 Paesi europei (non specificati), le quali metteranno in contatto gli utenti che segnalano contenuti vietati come suicidio, autolesionismo, odio e molestie con le linee di assistenza locali pertinenti.

TikTok fa notare che la piattaforma ora conta oltre 175 milioni di utenti attivi mensili in Europa e promette che continuerà a imparare dalla comunità, a collaborare con gli esperti e a impegnarsi per fare ancora di più per migliorare la piattaforma.