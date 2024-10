TikTok ha annunciato che sta introducendo Flip Story, una nuova funzionalità che consente ai creatori di aggiungere un secondo lato a ogni storia che può essere sbloccato dagli spettatori con un semplice gesto sul display dello smartphone.

Ecco come utilizzare la nuova funzionalità che aggiunge un tocco di divertimento e sorpresa alla narrazione su TikTok.

Per caricare una Flip Story basta tocca il pulsante “+” per accedere alla pagina “Crea” e poi passare a “Storia”, oppure selezionare il pulsante “+” sulla foto del proprio profilo, in modo da poter caricare i due lati della Storia.

A questo punto sarà possibile acquisire contenuti direttamente dalla pagina “Crea” o caricare immagini dal dispositivo, tuttavia Flip Story supporta solo caricamenti di immagini.

Per scoprire il lato nascosto di una Flip Story gli spettatori devono applicare una pressione prolungata sul pulsante “Tieni premuto per capovolgere” che appare sul lato subito visibile di una Flip Story.

Il contenuto nascosto verrà riprodotto per alcuni secondi e i creatori potranno vedere un elenco separato di spettatori per coloro che hanno svelato il secondo lato.

TikTok lancia le Flip Stories in collaborazione con Billie Eilish

Questa settimana Billie Eilish ha condiviso una Flip Story che ha rivelato uno sguardo prima e dopo alla preparazione del tour HIT ME HARD AND SOFT. Billie Eilish era stata la prima artista a utilizzare la funzionalità Fan Spotlight di TikTok.

La piattaforma informa che tutti i contenuti condivisi in Flip Story saranno sottoposti allo stesso processo di moderazione applicato alle Storie caricate su TikTok.