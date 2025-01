Smaltita la delusione per il lancio/non lancio della Nintendo Switch 2, con Nintendo che si è affidata a un semplice teaser trailer, accolto in maniera abbastanza tiepida (per non dire fredda) dal mercato, torna a crescere l’attesa per la console che, si dice, dovrebbe arrivare in prossimità dell’estate.

Negli ultimi giorni, in giro per il Web si è scatenata l’analisi del teaser a caccia di segreti, mentre una nuova fuga di notizie cerca di fare chiarezza sul possibile prezzo di lancio della console che avrà il duro compito di sostituire il modello best seller lanciato ormai nel lontano 2017.

L’analisi del trailer rivela alle dimensioni “reali” della Nintendo Switch 2

Il teaser trailer della Nintendo Switch 2 ha messo in mostra una console decisamente più importante, sul fronte delle dimensioni, rispetto al modello di prima generazione. Nintendo non ha tuttavia condiviso informazioni specifiche, né sulle dimensioni generali (di tablet e Joy-Con), né sulle dimensioni del display.

I colleghi di Ars Technica hanno provato a fugare questi dubbi e a partire dal trailer, sfruttando i frame “statici” con visione frontale della nuova console affiancata dai Joy-Con del vecchio modello, hanno condotto un’analisi per ricavare tutte le dimensioni del caso.

Il primo dato interessante riguarda le dimensioni del tablet: dai 173 x 102 mm della prima generazione, passiamo ai 196,1 x 115,7 mm della Nintendo Switch 2 (più ingombrante del 33% rispetto al primo modello).

Andando oltre, il focus si sposta sulle dimensioni del display: dai 6,2 pollici della Switch originale e dai 7 pollici della Switch OLED, passiamo ai 7,9 pollici del modello atteso al debutto; si tratta di un display decisamente più generoso rispetto anche a quello presente su competitor dirette come Steam Deck e ROG Ally X.

Andando oltre, cambiano (ovviamente) anche i Joy-Con, abbastanza più generosi (sia in pianta che nelle dimensioni dei joystick) rispetto a quelli presenti sui vecchi modelli.

I nuovi Joy-Con risultano circa il 15% più lunghi e circa il 20% più larghi rispetto al passato. Nel complesso, parliamo di circa il 43% di aumento nelle dimensioni. Lo spazio su pulsanti e joystick, invece, aumenta nell’ordine del 60%, contribuendo a una console che risulterà decisamente più comoda ai nostri pollici.

Nintendo Switch 2: trapela il possibile prezzo di listino

L’utente @Shpeshal_Nick ha condiviso un post su X che prova a fare chiarezza sul possibile prezzo di listino della Nintendo Switch 2.

Secondo quanto condiviso, una sorta di insider in Nintendo avrebbe confermato il lancio della console per giugno e avrebbe suggerito un prezzo di listino pari a 449 dollari che sale a 499 dollari nel caso in cui si opti per il bundle con il nuovo Mario Kart.

Per avere un paragone più corretto, visto che si parla di prezzi dedicati al mercato statunitense, la prima generazione di Nintendo Switch venne lanciata sul mercato con un prezzo di 299,99 dollari: qualora il prezzo suggerito per il nuovo modello si rivelasse corretto, assisteremmo a un aumento di 150 dollari che potrebbero tranquillamente tradursi in 150/200 euro in più (rispetto alla prima versione) sul mercato italiano.

Per fugare ogni dubbio al riguardo, non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Nintendo: la prima data da segnare sul calendario è il 2 aprile 2025, giorno in cui si svolgerà il Nintendo Direct: Nintendo Switch; a fine aprile, la nuova console sarà in mostra a Milano (dal 25 al 27 aprile). È possibile registrarsi all’evento (entro il 26 gennaio 2025) tramite questo link.