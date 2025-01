Sono sempre di più gli utenti appassionati di retrogaming, alcuni per questioni nostalgiche, altri invece per la voglia di riscoprire capolavori del passato. Gamebaby è un nuovo accessorio che strizza l’occhio a chi possiede un iPhone, che magari in passato ha avuto console portatili come il mitico Gameboy e che ad oggi vuole rivivere quelle magiche esperienze con il proprio smartphone.

Gamebaby è una custodia per iPhone che vi farà tornare bambini

Gamebaby è una custodia realizzata con un design a due pezzi formato da due pannelli, uno con pulsanti fisici e l’altro per la parte superiore del telefono; quest’ultimo funge da protezione per la parte posteriore del vostro iPhone, mentre quella con i pulsanti fisici può essere utilizzata sia come cover che come pulsantiera per giocare.

La custodia è sottile ma al contempo robusta, così da garantire l’adeguata protezione allo smartphone, la parte anteriore è rimovibile e permette di passare dalla modalità di gioco all’uso normale del telefono senza problemi. I pulsanti fisici implementati replicano il classico layout Gameboy, vantando anche pulsanti dorsali per giochi più avanzati.

Gamebaby non richiede batterie, connessioni via Bluetooth o Wi-Fi, è infatti realizzato con un materiale posto all’interno della custodia a cui gli schermi dell’iPhone possono rispondere, circostanza che di fatto rende l’accessorio leggero ed economico.

È possibile utilizzare Gamebaby con l’emulatore retrogaming per iPhone Delta che, grazie alle skin personalizzate all’interno delle impostazioni, permette di mappare perfettamente i pulsanti fisici sui giochi Gameboy preferiti.

Gamebaby è attualmente disponibile per il pre-ordine tramite il sito Web ufficiale di BitmoLab (link in fonte) e dovrebbe vedere la luce nella prima metà dell’anno in corso, al momento è possibile acquistare l’accessorio con un esborso di 24,99 dollari, prezzo destinato a salire a 39,99 dollari una volta conclusa la fase di preordine. Sul sito della società sono disponibili esclusivamente Gamebaby per iPhone 15 Pro Max e iPhone 16 Pro Max, ma in futuro dovrebbero essere supportati anche altri modelli della mela.