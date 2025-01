Il 2025 sarà un anno importantissimo per il settore videoludico, poiché oltre all’attesissimo GTA VI arriverà anche la console Nintendo Switch di nuova generazione.

La nuova console Nintendo Switch da oggi ha un nome ufficiale e possiamo finalmente vedere com’è veramente, poiché il colosso giapponese ha appena rilasciato il primo trailer del nuovo sistema.

Tuttavia la nuova console non ha ancora una data di uscita precisa, ma ora è ufficiale che si chiama Nintendo Switch 2 e uscirà nel 2025.

Nintendo rilascia il primo trailer dell’attesissima console Switch 2

Il video di oltre due minuti condiviso da Nintendo è incentrato sui cambiamenti rispetto alla Switch originale e si capisce subito che innanzitutto è più grande. I controller Joy-Con sono entrambi di colore nero con accenti celesti per quello sinistro e arancio per quello destro e si attaccano in modo diverso ai lati della console. Sul Joy-Con destro si nota un nuovo pulsante appena sotto il pulsante home e i pulsanti SL e SR sui Joy-Con sono più grandi rispetto alla Switch originale. Il video sembra anche mostrare come i Joy-Con potrebbero essere usati in modo simile a un mouse.

Per maggiore praticità c’è una porta USB-C anche in alto e il cavalletto ha una forma più simile a una U e offre un angolo maggiore. La base della Switch 2 sfoggia un design più arrotondato e come per l’originale offre un controller che ospita i Joy-Con.

Nintendo Switch 2 è retrocompatibile con i giochi Nintendo Switch sia fisici che digitali, tuttavia il produttore avvisa del fatto che alcuni giochi Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o completamente compatibili con il nuovo sistema. Ecco il trailer ufficiale.

Per ora la società non ha condiviso specifiche tecniche, ma condividerà maggiori dettagli su Nintendo Switch 2 al “Nintendo Direct: Nintendo Switch” in programma il 2 aprile.

Nintendo organizzerà anche eventi Nintendo Switch 2 Experience dove i consumatori potranno provare in prima persona la nuova console in diverse città del mondo, inclusa Milano il 25-27 aprile 2025.

L’unico gioco mostrato nel video è quello che sembra essere un nuovo Mario Kart che quindi riceverebbe il testimone da Mario Kart 8.