Stando alle indiscrezioni sempre più insistenti, Nintendo Switch 2 dovrebbe essere lanciata ufficialmente a marzo e gli utenti che decideranno di acquistare questa nuova console dovrebbero poter contare anche su diversi titoli di qualità targati Microsoft.

Pare, infatti, che il colosso di Redmond abbia deciso di puntare sulla console di prossima generazione di Nintendo, protagonista nelle ultime settimane di diversi rumor, che hanno svelato parte delle sue presunte principali caratteristiche.

Nintendo Switch 2 e i nuovi giochi di Microsoft

Il popolare YouTuber Nate the Hate, nel corso di un video dedicato a chiò che è lecito attendersi per il 2025 da Microsoft per quanto riguarda la gamma Xbox, ha fornito alcuni dettagli sui progetti del colosso di Redmond relativi a Nintendo Switch 2.

A suo dire, tra i giochi che Microsoft potrebbe portare sulla prossima console di Nintendo vi sarebbero Halo: Master Chief Collection e Microsoft Flight Simulator, titoli non disponibili sull’attuale generazione. Pare che tra le ragioni di questo cambiamento vi sia l’integrazione nel nuovo modello della GPU Tegra T239, che dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza più che adeguata.

Ma secondo Nate the Hate Microsoft potrebbe lanciare anche altri importanti giochi per Nintendo Switch 2, come Hi-Fi Rush, Indiana Jones and the Great Circle, Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth.

In sostanza, nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, la nuova console di Nintendo avrebbe diverse frecce al proprio arco per provare a convincere i possessori di quella della generazione precedente ad effettuare l’upgrade.

Ovviamente per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dai team di Nintendo o di Microsoft.