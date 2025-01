La prossima generazione di Apple MacBook Air dovrebbe implementare un upgrade per quanto riguarda il display ma probabilmente non sarà quello sperato da tanti utenti.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il team di Apple è al lavoro su un nuovo modello dotato di un display con tecnologia Oxide TFT LCD e questa sarebbe la prima volta che l’azienda utilizza tale soluzione nella gamma MacBook Air.

In arrivo una novità importante per la serie Apple MacBook Air

Prima di proseguire è bene precisare che la sigla TFT si riferisce al tipo di transistor utilizzato nel display mentre l’ossido è il materiale utilizzato in tali transistor: rispetto agli schermi utilizzati sino a questo momento dal colosso di Cupertino, quelli dotati di tale nuova soluzione dovrebbero essere in grado di garantire una maggiore rapidità alla mobilità degli elettroni e ciò si dovrebbe tradurre in immagini più fluide e migliori prestazioni.

Ricordiamo che il produttore statunitense ha già introdotto i display Oxyde TFC LCD nella serie MacBook Pro di fascia alta del 2022 e, pertanto, non c’è da stupirsi se la novità venga ora estesa al meno costoso MacBook Air.

Questo nuovo modello, che dovrebbe essere lanciato nel 2027, probabilmente va a prendere il posto di un altro Apple MacBook Air che il colosso statunitense aveva in programma di lanciare per quell’anno ma che, a quanto pare, è stato rinviato: ci riferiamo ad una versione dotata di un display OLED.

I pannelli OLED (Organic Light-Emitting Diode) sono noti per il loro contrasto superiore e i neri più profondi rispetto a quelli con tecnologia LCD ma il recente lancio di iPad Pro con schermo OLED, le cui vendite non hanno raggiunto i risultati sperati, pare abbia convinto Apple ad essere più cauta con la gamma notebook.

A questo punto per il lancio di MacBook Air con display OLED probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al 2029. Staremo a vedere.