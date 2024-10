Torniamo ad occuparci di iPhone SE 4, ossia la nuova generazione del melafonino di fascia media che Apple dovrebbe presto lanciare sul mercato.

L’occasione giusta ci viene fornita dalla pubblicazione in Rete di alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere un mock-up del nuovo iPhone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), grazie alle quali possiamo farci un’idea di quello che potrebbe essere il suo design.

Il presunto design di iPhone SE 4

Stando alle immagini in questione, pubblicate dal sito giapponese Macotakara, iPhone SE 4 dovrebbe avere un design e un form factor praticamente identici a quelli di iPhone 14, tanto che gli accessori di quest’ultimo sarebbero compatibili con il nuovo modello.

Le dimensioni di iPhone SE 4 dovrebbero essere pari a 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm, come quelle di iPhone 14, le cui custodie in TPU morbido si adatterebbero perfettamente (anche se il ritaglio per la fotocamera è eccessivo, in quanto la fotocamera del nuovo modello non avrebbe due sensori ma solo uno).

Inoltre, sempre secondo Macotakara, iPhone SE 4 potrebbe essere lanciato non solo nella versione “normale” con display da 6,1 pollici ma anche in un’inedita variante Plus con schermo da 6,7 pollici (che dovrebbe essere una sorta di “copia” di iPhone 14 Plus).

Questi dummy presentano una singola fotocamera posteriore, un interruttore per disattivare l’audio e un notch più piccolo con Face ID nella parte superiore.

Lo staff di Macotakara precisa che al momento il design finale non è stato deciso, aggiungendo che il modello più grande potrebbe non essere lanciato.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di iPhone SE 4 non dovrebbero mancare un display OLED e un processore Apple A18 (che garantirà il supporto ad Apple Intelligence) e una fotocamera da 48 megapixel (dovrebbe essere lo stesso sensore di iPhone 15).

Per il suo lancio ci sarà da avere pazienza sino alla prima parte del prossimo anno.