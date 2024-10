Nelle scorse ore in Rete sono emersi alcuni interessanti dettagli su quelli che sarebbero i programmi di Apple per il prossimo anno per quanto riguarda i nuovi iPhone e iPad da lanciare sul mercato.

Ancora una volta a fornire delle anticipazioni relative ai presunti piani del colosso di Cupertino è stato Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg.

Cosa sappiamo dei nuovi iPhone SE e iPad Air

A dire di Gurman, il prossimo anno Apple dovrebbe aggiornare la gamma iPhone SE con un nuovo modello, caratterizzato dall’atteso superamento delle cornici dalle dimensioni generose in alto e in basso, sostituite da un design all-screen con sistema di sblocco basato su Face ID.

In particolare, il nuovo iPhone SE dovrebbe essere basato sul design di iPhone 14, con la sostanziale differenza della Dynamic Island, che nel modello “economico” di prossima generazione sarà sostituita da un più normale notch (in cui troveranno posto la fotocamera frontale e i sensori Face ID).

Tra le altre novità del prossimo iPhone SE, oltre all’assenza del tasto Home, vi dovrebbero essere l’adozione di un pannello OLED e il chip Apple A18 (che dovrebbe garantire il supporto alle funzionalità IA) mentre sulla parte posteriore la fotocamera dovrebbe rimanere sempre una.

Resta da capire se per il prezzo il produttore manterrà quello del modello del 2022 o se vi sarà un rialzo.

Per quanto riguarda la nuova generazione di iPad Air, invece, secondo il popolare giornalista non dovrebbero esserci rivoluzioni nel design (che sostanzialmente dovrebbe rimanere invariato) mentre per le novità il colosso di Cupertino dovrebbe concentrarsi prevalentemente sui “miglioramenti interni” (non è chiaro se ciò possa includere anche il processore).

Le versioni dovrebbero essere due, ossia con display da 11 pollici (nome in codice J607) e da 13 pollici (nome in codice J637) ed è probabile che Apple sfrutti l’occasione per lanciare anche nuovi accessori. Staremo a vedere.