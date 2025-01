Lo scorso anno degli operatori telefonici italiani si era concluso con la grossa novità della fusione Fastweb-Vodafone, mentre il 2025 si è aperto con le prime rimodulazioni per le offerte di rete fissa: dopo i rincari ufficializzati da TIM qualche ora fa, è arrivato il turno di WINDTRE, che ha annunciato la “Modifica delle condizioni dell’offerta di rete fissa e Netflix a partire dal 1° marzo 2025”.

Offerta WINDTRE e Netflix: rimodulazione in atto

L’informativa è arrivata come sempre attraverso la pagina dedicata WINDTRE Informa — in questo caso nella sezione dedicata ai clienti di rete fissa —, con l’operatore che si rivolge ai clienti sottoscrittori di offerte di Telefonia Fissa e Netflix Standard (Full HD su 2 dispositivi), ma anche a quanti abbiano attivato l’opzione Premium (Ultra HD su 4 dispositivi). Nella fattispecie, WINDTRE ha sottolineato la necessità di apportare modifiche alle condizioni di contratto in conseguenza degli aumenti applicati da Netflix sin dallo scorso 18 ottobre 2024.

Naturalmente, l’operatore ci tiene a ricordare che tutti i clienti interessati dalla rimodulazione in discorso verranno opportunamente informati anche attraverso comunicazioni personalizzate “nel Conto Telefonico WINDTRE emesso nel mese di gennaio 2025”. L’incremento è di un euro al mese per Netflix Standard e di un ulteriore euro al mese per l’opzione Premium e troverà applicazione a partire dal 1° marzo 2025. In caso di mancata accettazione della variazione, sarà possibile contattare il servizio clienti 159 per disattivare la sola opzione Premium o per rinunciare interamente a Netflix, mantenendo attiva la sola offerta telefonica; eventuali modifiche richieste entro il 31 marzo 2025 non comporteranno costi per il cliente. Per ulteriori informazioni in merito alla variazione, è possibile contattare il Servizio Clienti 159.

Ricordiamo che già lo scorso dicembre WINDTRE aveva annunciato rimodulazioni di offerte di rete fissa con incrementi di 2 euro al mese. In quel caso, le comunicazioni personalizzate sono arrivate già nel conto telefonico di dicembre 2024, coi clienti interessati che hanno tempo fino al 28 febbraio 2025 per esercitare il diritto di recesso dai servizi WINDTRE o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione.