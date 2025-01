Nella giornata di ieri, mercoledì 15 gennaio, TIM ha annunciato nuove modifiche delle condizioni economiche relative ad alcune sue offerte telefoniche di linea fissa e mobile, rimodulazioni legate principalmente ai servizi di streaming. Aumenteranno di un importo compreso fra 1 e 3 euro i costi mensili delle offerte coinvolte, i cui clienti hanno tuttavia il diritto di effettuare il recesso. Per tutte le informazioni al riguardo, seguiteci.

Nuove rimodulazioni da TIM: le offerte coinvolte e come recedere

Iniziamo dai clienti di linea mobile delle offerte TIMVISION con Netflix, TIMVISION Gold, TIMVISION Gold Plus, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, Disney+ Premium e Disney+ Standard. Per queste l’operatore aumenterà il costo mensile di importi compresi fra 1 e 3 euro (IVA inclusa) a partire dal primo addebito successivo al 23 febbraio.

Stessi rincari, di importo compreso fra 1 e 3 euro al mese (IVA inclusa), per i clienti di linea fissa con attive le seguenti offerte: TIMVISION con Netflix, Mondo Netflix, TIMVISION con Disney+, Mondo Disney+, TIMVISION Intrattenimento, Mondo Intrattenimento, TIMVISION Gold, TIMVISION Gold Plus, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, Netflix Premium, Disney+ Premium e Disney+ Standard. In questo caso i rincari saranno attivi a partire dal 1° marzo.

L’operatore ha annunciato inoltre che aumenterà di 1 euro al mese (IVA inclusa) il costo mensile di alcune offerte TIMVISION Light (senza specificare quali), rincari attivi a partire dal 1° marzo. Stesso giorno di partenza per le rimodulazioni di alcune offerte di linea fissa, che costeranno fra i 2 e i 2,90 euro al mese in più; l’operatore non ha però specificato quali sono le offerte coinvolte.

Le comunicazioni sono arrivate o arriveranno a breve ai clienti tramite SMS (invii a partire dal 15 gennaio, destinati ai clienti di linea mobile) oppure con messaggi riportati nelle fatture di gennaio (per i clienti di rete fissa), comunicazioni in cui l’operatore specifica con precisione l’aumento di prezzo applicato alla propria offerta. In ogni caso, è possibile ottenere informazioni al riguardo anche chiamando il servizio clienti TIM al 187 oppure accedendo all’area riservata MyTIM.

Coloro i quali non intendono accettare queste modifiche contrattuali, come anticipato, possono tuttavia effettuare il recesso dandone comunicazione entro il 22 marzo (scadenza relativa alle offerte di linea mobile coinvolte, ovvero le prime menzionate) o entro il 31 marzo (per tutte le altre).

Come recedere

Queste sono le varie modalità per recedere dalla propria offerta TIM:

accedendo all’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviando una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT;

chiamando il Servizio Clienti 187;

recandosi in un negozio TIM.

Con l’invio tramite posta o PEC è necessario allegare una fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto e scrivere nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Maggiori informazioni al riguardo, anche relativamente alle procedure previste per i prodotti in comodato d’uso, sono reperibili sulla pagina News e modifiche contrattuali del sito web di TIM in cui ci sono tutti i dettagli sulle rimodulazioni in questione.