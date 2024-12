Gli aggiornamenti di Windows, pur essendo “odiati” da tanti utenti per la loro lentezza e insistenza, sono a dir poco essenziali per mantenere un computer sicuro e stabile .

Solo che, alle volte, introducono dei bug più o meno fastidiosi, che poi il team di sviluppatori di Microsoft si trova costretto a risolvere in fretta, anche a costo di fare gli straordinari e l’ennesimo esempio è arrivato nelle ultime ore con Windows 11.

Scoperto un nuovo fastidioso bug di Windows 11

Pare che gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 impediscano il download di future patch di sicurezza e il team di Microsoft, che è già a conoscenza del problema, sta lavorando a una soluzione.

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Redmond, la release affetta dal bug in questione è Windows 11 versione 24H2: il bug si manifesta solo quando per l’installazione si usa un supporto (CD e unità flash USB), che viene creato per includere gli aggiornamenti di sicurezza di ottobre 2024 o novembre 2024 come parte dell’installazione.

Tale problema, invece, non si verifica per i dispositivi in cui l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2024 o l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2024 sono installati tramite Windows Update o il sito Microsoft Update Catalog.

Per evitare problemi il consiglio di Microsoft è non installare Windows 11, versione 24H2 che installa gli aggiornamenti di sicurezza di ottobre 2024 o novembre 2024 e assicurarsi, invece, che il supporto utilizzato includa l’aggiornamento di sicurezza mensile di dicembre 2024 (rilasciato il 10 dicembre 2024) o una release successiva.

Per chi ha già proceduto nel metodo “sbagliato” ed è incorso nel bug in questione, al momento non c’è altro da fare che attendere il rilascio di una risoluzione da parte del team di sviluppatori del colosso di Redmond.